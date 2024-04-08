小鐘警告童星「要小心黃子佼」舊片段瘋傳！眾人毛爆：真的是先知

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隨著黃子佼爆發未成年不雅片後，就有網友挖出「大小姐」當年上綜藝節目《鑽石夜總會》的片段，主持人利菁特別介紹，「人家真的是小燕姐的那個旗下藝人捏，你們還不趕快跪下」，此時，一旁的小鐘竟開玩笑說到，「真的！要小心黃子佼喔！」
雖然此句玩笑話逗得眾人哈哈大笑，如今卻讓人不寒而慄，許多網友透過YouTube演算後再次重溫此影片，忍不住在底下留言瘋傳，「全場唯一真預言家」、「怎麼會突然提到一個不在現場的人」、「看大家反應，不是知情就是早有耳聞」、「細思極恐」、「希望他們一切安好」、「小鐘真的是先知」。
黃子佼遭爆私下購買未成年不雅片後，相關話題就不斷被網友挖出細節討論，更有人提到黃子佼過去與童星合作之後，坦言想要簽下對方，甚至想要認對方為乾女兒等言語，讓外界揣測黃子佼可能有戀童癖。
其中，黃子佼上恩師張小燕節目《百萬小學堂》的各種與學生互動的片段，討論度最高，明明只是要擊掌，卻變成十指緊扣，而且黃子佼還露出怪異的微笑，同樣讓人相當恐懼，紛紛直呼：「現在看影片覺得很可怕」、「小燕姐馬上就出面阻止救了女童，不然不知道黃子佼要握著女童的手多久」、「感覺是節目效果，但真的是太多了」。
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