天氣預報／鋒面雨彈狂掃！明冷空氣還來亂　北台灣「濕涼剩17度」

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氣象署預報員官欣平指出，明天天氣和今（8）日類似，受鋒面通過影響，全台各地都有零星短暫陣雨，而中部以北、東半部及南部山區，配和華南雲雨區水氣影響，有較明顯的局部短暫陣雨，整體雨勢以「間歇降雨」為主，並非瞬間猛烈降雨。
氣溫部分，東北季風增強帶的冷空氣，將替北台灣和宜蘭地區帶來較明顯降溫，最涼的時段在明日深夜至週三清晨（4/10），氣溫僅有攝氏17度，明日白天北台灣也只有攝氏20度的高溫，中部氣溫則落在攝氏21至27度、南部攝氏25至27度、東部攝氏22度左右，入夜後全台氣溫下滑。
週三起降雨趨緩 週四後回暖到週末
官欣平說明，週三各地雨勢減緩，華南雲雨區影響減弱，只有東半部及西半部山區有些許降雨，週四、週五（4/11、4/12）東半部及北部山區有局部短暫陣雨，其它地區多雲到晴，週六、週日（4/13、4/14）風向轉為東南至偏南風，東半部有局部短暫陣雨，西半部山區午後有局部短暫陣雨，其它地區多雲到晴。
氣溫部分，週三持續受東北季風影響，北部全天體感偏涼，中南部則是早晚感受較涼，週四東北季風減弱後，各地明顯回溫到週末，期間北部白天氣溫接近攝氏30度，整個西半部還要留意攝氏32度高溫，低溫也都超過20度，下半週防曬會是重點。