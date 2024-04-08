被點名附和「批評韓國瑜、周萬來」 徐巧芯曬對話駁斥：並無此意
立法院長韓國瑜上任後為了主持議事維持公正不偏頗，傳出和國民黨團關係出現微妙變化，其中國民黨立委陳玉珍被點名，在群組內砲火猛攻韓任命的祕書長周萬來，還獲得新科立委徐巧芯等人支持。對此，徐巧芯曬出群組對話，重申自己只是貼出了某篇民進黨開始操作該議題的新聞，並沒有對周萬來、韓國瑜有所不滿，「左翻右看群組內真的沒有這個反應，我自己也並無此意」。
記者林怡昕／台北報導
今天有週刊披露，陳玉珍在國民黨團群組開砲，要求黨團3長應建議韓國瑜加入黨籍立委群組，更點名周萬來在對藍營法案提出評論前，竟未事先參考藍委主張，說出來的話幾乎都是民進黨想聽的，「不幫忙就算了，請他們立法院的人不要扯後腿」，還強調，韓國瑜、周萬來不該用公正、中立這類詞語來騙人，「怎麼在野這麼久了還不懂得學習民進黨的長處？」一番激昂陳詞，獲得徐巧芯等人支持。
對此，徐巧芯稍早曬出群組對話，重申自己只是貼出了某篇民進黨開始操作該議題的新聞，甚至沒有建議韓國瑜要加入群組，只是提供一個新聞說明綠營的手段（操作周秘書長的說法），檢查群組好多遍，就只有這一句話。
「我是看不出來這樣哪裡批評了韓院長或是周萬來秘書長」，徐巧芯強調，自己並沒有表達反對，但看了報導內容說成好像大家一呼百應，都對周萬來、韓國瑜有所不滿？左翻右看群組內真的沒有這個反應，自己也並無此意。