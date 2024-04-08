《淚之女王》金智媛無緣百想大賞！金秀賢搶視帝　入圍名單曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
JTBC《壞媽媽》、Disney+《MOVING異能》、SBS《惡鬼》、MBC《戀人》、Netflix《精神病房也會迎來清晨》。
最佳作品獎（人文類）
SBS《鯨魚與我》、EBS 1TV《計劃生育、超低生育》、KBS 1TV《日本 小澤》、KBS 1TV《沒有可持續發展的地球》、KBS 1TV《1980 年，羅雄和肖維爾》。
最佳男主角獎
金秀賢《淚之女王》、南宮珉《戀人》、柳承龍《MOVING異能》、柳演錫《運氣好的日子》、任時完《少年時代》。
最佳女主角獎
羅美蘭《壞媽媽》、安恩真《戀人》、嚴正化《車貞淑醫生》、李荷妮《夜晚盛開的花》、林智妍《有院子的家》。
最佳女配角
姜末今《壞媽媽》、申東美《歡迎回到三達里》、廉惠蘭《假面女郎》、李姃垠《運氣好的日子》、朱珉炅《摸心第六感》。
最佳男新人
金耀漢《殺人者的難堪》、李施優《少年時代》、李信基《惡中之惡》、李正河《MOVING異能》、李鍾元《夜晚盛開的花》。
最佳女新人
高允貞《MOVING異能》、金亨瑞《惡中之惡》、Yuna《綁架之日》李伊潭《精神病房也會迎來清晨》、李寒星《假面女郎》。
最佳劇本
姜草《MOVING異能》、金銀姬《惡鬼》、裴世英《壞媽媽》、李楠圭、吳寶賢、金多喜《精神病房也會迎來清晨》、任大炯、全高雲《LTNS》。
最佳導演
朴仁濟《MOVING異能》、李明佑《少年時代》、李昌熙《殺人者的難堪》、鄭志賢《有院子的家》、韓東旭《惡中之惡》。
最佳綜藝節目
《我是SOLO》、《思想驗證區域：The Community》、《最強棒球》、《既然出生就環遊世界S2》、《藉口GO》。
最佳綜藝節目男主持人
旗安84、羅暎錫、劉在錫、卓在勳、李秉鍵
最佳綜藝節目女主持人
金淑、安俞真、李秀智、張度練、洪真慶
藝術獎
《鯨魚與我》—攝影、《惡鬼》—美術、《高麗契丹戰爭》—服裝、《MOVING異能》—視覺效果、《婚禮大捷》—美術
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道