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《淚之女王》金智媛無緣百想大賞！金秀賢搶視帝　入圍名單曝光

▲韓國年度盛會第60百想藝術大賞將於下個月7日登場，《淚之女王》金秀賢入圍戲劇類最佳男主角，同劇女主角金智媛則在羅美蘭等實力派女演員夾擊下，無緣入圍。（圖／Netflix提供）
▲韓國年度盛會第60百想藝術大賞將於下個月7日登場，《淚之女王》金秀賢入圍戲劇類最佳男主角，同劇女主角金智媛則在羅美蘭等實力派女演員夾擊下，無緣入圍。（圖／Netflix提供）

記者張一笙／綜合報導

南韓演藝圈年度盛事之一的「第60屆百想藝術大賞」將於下月7日舉辦，今（8）日公布完整入圍名單，不少組別的競爭都十分激烈，其中戲劇類的最佳男主角獎，將由《淚之女王》的金秀賢去迎戰南宮珉、柳演錫、任時完以及柳承龍等實力派演員；《淚之女王》的女主角金智媛則是在羅美蘭、安恩真、嚴正化、李荷妮、林智妍等人的夾擊下，未能入圍戲劇類最佳女主角獎。值得一提的是，《MOVING異能》入圍了最佳作品、最佳男主角、最佳男新人、最佳女新人等7項提名。

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最佳作品獎（戲劇類）

JTBC《壞媽媽》、Disney+《MOVING異能》、SBS《惡鬼》、MBC《戀人》、Netflix《精神病房也會迎來清晨》。

▲（由左至右）JTBC《壞媽媽》、Disney+《MOVING異能》、SBS《惡鬼》、MBC《戀人》、Netflix《精神病房也會迎來清晨》（圖／翻攝自百想藝術大賞IG）
▲（由左至右）JTBC《壞媽媽》、Disney+《MOVING異能》、SBS《惡鬼》、MBC《戀人》、Netflix《精神病房也會迎來清晨》。（圖／翻攝自百想藝術大賞IG）
最佳作品獎（人文類）

SBS《鯨魚與我》、EBS 1TV《計劃生育、超低生育》、KBS 1TV《日本 小澤》、KBS 1TV《沒有可持續發展的地球》、KBS 1TV《1980 年，羅雄和肖維爾》。

最佳男主角獎

金秀賢《淚之女王》、南宮珉《戀人》、柳承龍《MOVING異能》、柳演錫《運氣好的日子》、任時完《少年時代》。

▲（由左至右）金秀賢《淚之女王》、南宮珉《戀人》、柳承龍《MOVING異能》、柳演錫《運氣好的日子》、任時完《少年時代》。（圖／翻攝自百賞藝術大賞IG）
▲（由左至右）金秀賢《淚之女王》、南宮珉《戀人》、柳承龍《MOVING異能》、柳演錫《運氣好的日子》、任時完《少年時代》。（圖／翻攝自百賞藝術大賞IG）
最佳女主角獎

羅美蘭《壞媽媽》、安恩真《戀人》、嚴正化《車貞淑醫生》、李荷妮《夜晚盛開的花》、林智妍《有院子的家》。

▲（由左至右）羅美蘭《壞媽媽》、安恩真《戀人》、嚴正化《車貞淑醫生》、李荷妮《夜晚盛開的花》、林智妍《有院子的家》。（圖／翻攝自百賞藝術大賞IG）
▲（由左至右）羅美蘭《壞媽媽》、安恩真《戀人》、嚴正化《車貞淑醫生》、李荷妮《夜晚盛開的花》、林智妍《有院子的家》。（圖／翻攝自百賞藝術大賞IG）
最佳女配角

姜末今《壞媽媽》、申東美《歡迎回到三達里》、廉惠蘭《假面女郎》、李姃垠《運氣好的日子》、朱珉炅《摸心第六感》。

▲姜末今《壞媽媽》、申東美《歡迎回到三達里》、廉惠蘭《假面女郎》、李姃垠《運氣好的日子》、朱珉炅《摸心第六感》
▲（由左至右）姜末今《壞媽媽》、申東美《歡迎回到三達里》、廉惠蘭《假面女郎》、李姃垠《運氣好的日子》、朱珉炅《摸心第六感》。（圖／翻攝自百賞藝術大賞IG）
最佳男新人

金耀漢《殺人者的難堪》、李施優《少年時代》、李信基《惡中之惡》、李正河《MOVING異能》、李鍾元《夜晚盛開的花》。

▲（由左至右）金耀漢《殺人者的難堪》、李施優《少年時代》、李信基《惡中之惡》、李正河《MOVING異能》、李鍾元《夜晚盛開的花》。（圖／翻攝自百賞藝術大賞IG）
▲（由左至右）金耀漢《殺人者的難堪》、李施優《少年時代》、李信基《惡中之惡》、李正河《MOVING異能》、李鍾元《夜晚盛開的花》。（圖／翻攝自百賞藝術大賞IG）
最佳女新人

高允貞《MOVING異能》、金亨瑞《惡中之惡》、Yuna《綁架之日》李伊潭《精神病房也會迎來清晨》、李寒星《假面女郎》。

▲（由左至右）高允貞《MOVING異能》、金亨瑞《惡中之惡》、Yuna《綁架之日》李伊潭《精神病房也會迎來清晨》、李寒星《假面女郎》。（圖／翻攝自百賞藝術大賞IG）
▲（由左至右）高允貞《MOVING異能》、金亨瑞《惡中之惡》、Yuna《綁架之日》李伊潭《精神病房也會迎來清晨》、李寒星《假面女郎》。（圖／翻攝自百賞藝術大賞IG）
最佳劇本

姜草《MOVING異能》、金銀姬《惡鬼》、裴世英《壞媽媽》、李楠圭、吳寶賢、金多喜《精神病房也會迎來清晨》、任大炯、全高雲《LTNS》。


最佳導演

朴仁濟《MOVING異能》、李明佑《少年時代》、李昌熙《殺人者的難堪》、鄭志賢《有院子的家》、韓東旭《惡中之惡》。


最佳綜藝節目

《我是SOLO》、《思想驗證區域：The Community》、《最強棒球》、《既然出生就環遊世界S2》、《藉口GO》。


最佳綜藝節目男主持人

旗安84、羅暎錫、劉在錫、卓在勳、李秉鍵


最佳綜藝節目女主持人

金淑、安俞真、李秀智、張度練、洪真慶


藝術獎

《鯨魚與我》—攝影、《惡鬼》—美術、《高麗契丹戰爭》—服裝、《MOVING異能》—視覺效果、《婚禮大捷》—美術

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