南亞大火「空品監測」遭質疑放水？新北環保局：有心人士適可而止

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對此，新北環保局表示，火災發生後，空品監測車停放位置擇定於人口聚集處及下風處，此為根據專業之判斷，屬於適當且正確的觀測點位，並結合身在火場最前線的環保稽查人員於火場上、下風處，以直讀式儀器每小時進行空品監測，以及微型感測器與環境部林口空品測站之監控數據，在綜整後如實對外公告，以提早預警民眾防範異味影響。
環保局也說，7日凌晨南亞工廠發生火災後，稽查人員第一時間到達現場，開始定期以電子鼻、多用氣體偵測儀等直讀式儀器在上、下風處距離火場100-200公尺點位不斷監測空品；之後並派遣空品監測車以強化監控量能，考量風向、人口等區位因素，決定駐紮於下風處之林口樂活公園，其位置與林口空品測站、林口市區、南亞林口廠相對位置約略是一直線，可就近、妥善、正確地監控空品變化。
環保局表示，雖然監測過程中的空氣污染物濃度皆未超過標準，但救火時產生的濃煙及異味皆會造成民眾不適，因此環保局也不斷透過擴散模擬分析影響區域，並提前發布訊息對外週知，力求將影響降到最低。
環保局續指，有關火場後續處理，環保局在7日也已提前要求南亞必須圍堵相關廢水並處理回流，且針對南亞因管理不當導致火災有空污異味以及廢水流入水體等情事，分別以違反空氣污染防制法、水污染防治法進行告發嚴懲，積極展現公權力、要求該企業對造成的社會成本負起完全責任，市府也於火災發生後第一時間針對民眾照護啟動應變機制，7日衛生局就已請輔大、部立臺北醫院、新泰醫院及林口長庚提高警覺，加強相關呼吸道就醫民眾照護。
環保局表示，南亞火災發生以來，相關人員不眠不休為全民守護空氣品質，因應作為可供外界檢視並願意精進，但相關無的放矢言論無助於救災，期望有心人士適可而止。