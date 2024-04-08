李易峰嫖妓神隱2年！現身機場「遭粉絲包圍」自嘲：小心被封號
36歲大陸男星李易峰原是「陸劇男神」，2022年卻爆發嫖娼風波，導致一線小生的形象全毀，淪為劣跡藝人。消失在螢光幕前將近兩年時間，最近終於傳來李易峰的近況，有網友發現，他最近剛從日本旅遊回國，狀況看起來不錯。
記者吳昕蓓／綜合報導
李易峰日前被目擊從東京飛回北京，吸引大批粉絲現場圍觀。從曝光的影片中能看到，李易峰戴著口罩，打扮一派輕鬆，看起來心情不錯，還沿路和粉絲聊天，有粉絲請他對著自己的鏡頭打招呼，他還笑虧：「一會兒你的號（帳號）被封了。」
事實上，李易峰2022年遭爆料，涉及不法行為遭到拘捕，他剛好人就在杭州有活動卻未能現身，即便開直播澄清滅火仍無法平息風波，與其相關的活動、影劇、作品通通遭下架，隨後北京公安才證實李易峰違法性交易，「該人對多次嫖娼的違法事實供認不諱，其已被依法予以行政拘留。」
李易峰當時被全面封殺，有消息指出，他轉而到泰國去發展，但未獲得證實，這段期間他行事低調，直到去年（2023）8月被直擊現身機場，要飛回成都老家，如今粉絲捕捉到偶像身影，顯得特別激動興奮。
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