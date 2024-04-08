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iPhone 16還沒來！傳聞5月新iPad會先到　Apple Pencil 3同步開賣

▲據傳配置M3晶片的iPad Pro將於5月初開賣，因配置更好的螢幕和功能，價格可能會再往上漲一波。（圖／蘋果官網）
▲據傳配置M3晶片的iPad Pro將於5月初開賣，因配置更好的螢幕和功能，價格可能會再往上漲一波。（圖／蘋果官網）

記者周淑萍/綜合報導

近期如果想要買iPad可以先等等！根據外媒指出，蘋果預計會在5月6日推出新款iPad Pro和iPad Air，目前傳聞會是各兩款，iPad Pro配置M3晶片、OLED螢幕，iPad Air則為M2晶片，除了現有10.9吋螢幕，還會有12.9吋版本，另外，價格部分可能也會調漲。不僅有新款iPad，還會有全新對應的巧控鍵盤和 Apple Pencil 3會同步上架開賣。

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新iPad也可能即將開賣，根據彭博社 Mark Gurman 爆料指出，蘋果預計在 5 月 6 日推出新iPad Pro和iPad Air，據稱，蘋果持續推遲上架的時間就是為了要「完善軟體」。搜羅各方傳聞，iPad Pro會搭載OLED螢幕，處理器升級為M3晶片，有11和13吋兩個版本，並支援 MagSafe 充電，容量有可能會直接來到4TB的超大容量。價格部分傳聞也會在這波上漲。

▲全新 iPad Pro支援Apple Pencil (第 2 代) 的懸浮功能。（圖／官方提供）
▲跟著全新 iPad Pro上架，傳聞也會有新款Apple Pencil 加入。（圖／官方提供）
另外，iPad Air也會有兩款，處理器會使用M2晶片，除了現行的10.9吋螢幕之外，還會有12.9吋的大螢幕版本。同場還有 iPad Pro 專用的巧控鍵盤，以及 Apple Pencil 3一起上架開賣。

而在印度認證網站上已經出現4款Apple 新平板的辨識碼，讓該傳聞的可信度更高。《彭博社》另外點出，蘋果目前正在開發全新的入門款 iPad 以及 iPad mini，但可能要等到年底才有機會看到了。

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