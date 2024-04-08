成龍爆出健康亮紅燈！70歲大壽親吐「急速老化」真相：是幸運的事
「武打巨星」成龍昨（7）日迎來70大壽，他在社群平台上寫下入行62年心聲，坦言自己也很驚訝活了70年，接著引述大師兄洪金寶所說的話：「能老，是一件幸運的事。」提到前陣子「急速老化」模樣引起熱議一事，成龍澄清是為了新電影所設計的造型，身體健康並沒有問題。
記者黃雅琪／綜合報導
成龍昨日年滿70歲，他在社群平台上有感而發的說：「4月7日這天還沒到，就已經有很多朋友在提醒我『大哥，馬上就是你70歲生日啦！』」坦言每次聽到這個數字的時候，心裡還是會先驚訝1秒鐘：「我已經有70歲了嗎？」但就像大前輩洪金寶所說的：「能老，是一件幸運的事。」尤其我們拍動作電影的人，更知道這份幸運有多難得。
成龍提到日前以「蒼老模樣」出席四川的公開活動，因而引起外界擔憂他的身體健康，成龍要大家放心：「前段時間，很多朋友看到網路上的照片，都來關心我的身體狀態，在這也跟大家說聲放心，那是目前我正拍攝的電影，需要白髮和白鬍子的造型。」直言只要劇情需要，他願意嘗試各種造型：「入行62年，到今天還在繼續拍電影，值得好好珍惜。」
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