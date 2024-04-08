黃子佼前女友發聲！小S發文號召圈內友人　籲立院重視兒少性剝削

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小S認為，這群孩子在受到性侵、性剝削以後，他們的一生從那一刻開始毀了，因為對受害者來說，那是一場靈魂式的謀殺。小S語重心長地表示：「它，不是一個社會新聞。」對於這些受害的孩子，小S說他們都是一群有權力好好長大的孩子，正因為她身為孩子的母親，所以這些性犯罪事件的發生，對於所有的父母親來說，都是「暗夜裡的焦慮」。
因此小S強烈呼籲所有人要「一起化焦慮為力量」，督促立法院修法，針對台灣兒少建立更安全的保護網，並且列出以下5點：
1、希望各界能一起鼓勵督促立委正視針對兒少虐待、性侵害、性剝削修法加重刑罰，遏止犯罪。
2、立法之外並編列預算，要求警政單位應建立侵害兒少罪犯的資料庫；列入追蹤，防止重複犯罪。
3、監獄中對於兒少犯罪行為者，在獄中進行心理諮商或是精神諮商輔導等課程。
4、參考其他國家對兒少性侵害、剝削的法律，強制進行心理治療。
5、針對於社群媒體、傳統媒體，廣播電視散播性侵兒少影片者，處以重罰。
小S還在文末標註陳文茜、陶晶瑩、賈永婕、胡小禎、李佩甄、隋棠等23位演藝圈好友，希望大家可以共同連署。文章一出，不少藝人、歌手、網紅等人紛紛留言支持響應，紛紛留言「+1」共同連署。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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