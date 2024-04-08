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黃子佼前女友發聲！小S發文號召圈內友人　籲立院重視兒少性剝削

▲黃子佼持有未成年少女影片事件持續延燒，前女友小S在臉書上發聲，並且號召演藝圈的友人們一同響應並呼籲立法院重視兒少性剝削，並且加重刑罰。（圖／翻攝自小S臉書）
▲黃子佼持有未成年少女影片事件持續延燒，前女友小S在臉書上發聲，並且號召演藝圈的友人們一同響應並呼籲立法院重視兒少性剝削，並且加重刑罰。（圖／翻攝自小S臉書）

記者張一笙／綜合報導

黃子佼持有「未成年少女影片」案外案持續延燒，今（8）日，黃子佼的前女友小S（徐熙娣）則是在FB發文，希望各界能夠一起督促立法院重視兒少性剝削，並且修法加重刑罰。小S還在文末標註陶晶瑩、李佩甄、賈永婕、陳文茜等人共同發聲，文章一出不到1小時立刻吸引超過4.3萬人按讚及超過1500次分享，不少藝人、歌手、網紅紛紛在下面留言響應「+1」。

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▲蔡沐妍（左）、小S（右）。（圖／臉書）
▲小S對於近年來台灣不斷發生兒童性剝削事件，感到十分擔憂。（圖／翻攝自小S臉書）
小S在文中表示：「他（她）們剛剛學會觀看世界，她們的心一片純潔。直到踩到荆棘，她們才曉得我們的世界不是花朵。」小S有感近幾年台灣不停地傳出對兒童、少年、少女等未成年的孩子實施性侵以及性剝削的事件，發現不少人只是將這些性侵、剝削事件當作社會新聞進行撻伐，然而事情過了，所有人都忘記了，唯獨受害的孩子們不會，也不能忘記。小S說：「他或她可能從此不再信任任何人，終生陰影無法承受，成為扭曲人格者，甚至成為反社會傾向的人。」

▲小S（中）與陶晶瑩（右2）、李佩甄（右1）作為發起人，並由陳文茜（左1）負責撰文，賈永婕（左2）負責作為發言人，呼籲立法院修法加重對於兒童性犯罪的刑責。（圖／翻攝自陳文茜、賈永婕、小S、陶晶瑩、李佩甄臉書）
▲小S（中）與陶晶瑩（右2）、李佩甄（右1）作為發起人，並由陳文茜（左1）負責撰文，賈永婕（左2）負責作為發言人，呼籲立法院修法加重對於兒童性犯罪的刑責。（圖／翻攝自陳文茜、賈永婕、小S、陶晶瑩、李佩甄臉書）
小S認為，這群孩子在受到性侵、性剝削以後，他們的一生從那一刻開始毀了，因為對受害者來說，那是一場靈魂式的謀殺。小S語重心長地表示：「它，不是一個社會新聞。」對於這些受害的孩子，小S說他們都是一群有權力好好長大的孩子，正因為她身為孩子的母親，所以這些性犯罪事件的發生，對於所有的父母親來說，都是「暗夜裡的焦慮」。

▲小S在臉書上號召演藝圈好友一同呼籲政府重視性犯罪，並且呼籲立法院加重刑罰。（圖／翻攝自小S臉書）
▲小S在臉書上號召演藝圈好友一同呼籲政府重視性犯罪，並且呼籲立法院加重刑罰。（圖／翻攝自小S臉書）
因此小S強烈呼籲所有人要「一起化焦慮為力量」，督促立法院修法，針對台灣兒少建立更安全的保護網，並且列出以下5點：

1、希望各界能一起鼓勵督促立委正視針對兒少虐待、性侵害、性剝削修法加重刑罰，遏止犯罪。

2、立法之外並編列預算，要求警政單位應建立侵害兒少罪犯的資料庫；列入追蹤，防止重複犯罪。

3、監獄中對於兒少犯罪行為者，在獄中進行心理諮商或是精神諮商輔導等課程。

4、參考其他國家對兒少性侵害、剝削的法律，強制進行心理治療。

5、針對於社群媒體、傳統媒體，廣播電視散播性侵兒少影片者，處以重罰。


小S還在文末標註陳文茜、陶晶瑩、賈永婕、胡小禎、李佩甄、隋棠等23位演藝圈好友，希望大家可以共同連署。文章一出，不少藝人、歌手、網紅等人紛紛留言支持響應，紛紛留言「+1」共同連署。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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