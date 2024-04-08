《樂遊原》許凱激吻景甜19次「親出草莓味」 粉絲敲碗在一起
許凱、景甜主演的陸劇《樂遊原》改編自同名小說，劇情講述隱藏真實身分的女將軍「崔琳」代替兄長出兵上陣，因而和鎮守邊關的大將軍「李嶷」相識，上演一場江山為聘，雙強共赴的浪漫愛情故事，許凱和景甜在劇中吻戲多達19場，回憶起印象最深刻的吻戲時，許凱害羞地說：「應該就是浴桶吻，如果要用一個水果來形容是草莓，就是甜甜的。」一旁的景甜則說：「是鳳梨，有甜也有苦澀的地方，是因為失而復得。」
記者羅凌筠／綜合報導
許凱在《樂遊原》劇中是腹黑痞帥的皇子，景甜則是飾演女中豪傑，智商高、性格圈粉，兩人「雙A」的人物設定相當有吸引力，也被網友封為「鬥智鬥勇、相愛相殺天花板」。從劇組公開的花絮影片也能看到兩人就算是吻戲走位也都會真親，因此不少劇迷都敲碗希望他們能假戲真做、再次二搭。
許凱曾在訪問中被問到：「覺得李嶷和崔琳分別做什麼事情最A？」他認真地說：「崔琳是搞事業的時候最A，李嶷則是打仗的時候最A。但崔琳還是比較事業腦一點，她拉著李嶷一起搞事業。」隨後他還補充說：「其實我們也有很多浪漫的地方，有很多浪漫的場景、對話、吻戲，像我們在樂遊原騎著馬奔馳、在滿天螢火蟲的地方接吻。」不少粉絲追劇後都覺得許凱充滿性張力，他聽聞也開心的回應：「被這樣誇當然會暗爽吧。」
劇中兩人鬥智鬥勇、詭計多端，戲外許凱則覺得景甜就是「傻白甜」，跟劇中形象相差甚遠，而景甜則發現許凱有很多面向，「凱哥切換挺快的，網絡流行詞就是說狼狗、奶狗隨意切換。」言語間流露出兩人特有的CP甜蜜感，都讓劇迷直呼：「嗑到了！」《樂遊原》在4月9日起，周一至周五晚間7點於愛爾達綜合台播出。
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