大谷翔平被水原一平「盜帳號」！翻譯人士透露 可能連密碼都知道
洛杉磯道奇隊日籍「二刀流」好手大谷翔平可能被翻譯水原一平盜領美元約450萬，相當於1.4億台幣左右，這不但讓大谷翔平蒙受冤屈，水原一平也因為好賭成性遭到球團開除，大谷堅稱自己是「被害者」，也坦承水原一平破壞了彼此的信賴關係，讓他也在球場上打得有點綁手綁腳，不過大谷翔平可能被「騙取」高額資金，還是令不少美國媒體質疑，而日本媒體《共同社》訪問多位口譯人士，認為大谷翔平的狀況，也是有可能發生的。
記者吳政紘/綜合報導
根據大谷翔平的說法，他事先不知情，而是在3月初的首爾海外賽，才發現水原一平積欠高額賭債，水原本來說謊是朋友的借款，但是大谷最後才知道，這一切都是謊言，大谷憤而說出「他盜取我的帳戶」的說法，但也引發不少媒體質疑，為何水原一平可以直接從大谷手中得知銀行密碼。
水原一平的事件，主要是他不但賭博運動博弈，連各種項目都有涉入，但是他否認自己有涉賭棒球，仍還是受到球團解僱。
根據日媒《共同社》指出，一位曾在中央聯盟擔任翻譯的人士表示：「建立信任關係，包括與家人的信任關係，比在球場上更重要」，翻譯在球員在銀行開戶時在場，也在知道密碼的狀況，為球員服務相關事務，甚至連提款卡都給了翻譯也是常見之事。
另一位曾擔任過大聯盟翻譯人士指出，不管是自己的資產，還是相關財務問題等，都會由資產處理公司幫助，但在很多種狀況下，翻譯也可能取代相關人士幫忙。
大谷跟水原一平是從火腿隊時期就相識的好友，如今大谷翔平跳出來指控好友涉賭還竊取資金，不也是一種「切割」，大谷翔平也因此要跟他劃清界線。
大谷去年跟道奇隊簽下10年以上大約，高達220億的合約，這也讓他必須要想辦法解決此事，並且重新在球場上找回自信。
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