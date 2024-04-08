2024行事曆「今年連假剩1個」！9個月都不用補班　請假攻略一次看

佛心茶葉蛋2顆10元！店家卻公告「買100元只有9顆」　饕客曝原因

▲有民眾目睹佛心店家，販售茶葉蛋2顆只要10元，但買越多卻沒有越便宜。（圖／取自爆廢1公社）
▲有民眾目睹佛心店家，販售茶葉蛋2顆只要10元，但買越多卻沒有越便宜。（圖／取自爆廢1公社）

記者潘毅／綜合報導

物價一旦上漲了就回不去！自2022年底時，就有超商業者將茶葉蛋售價從10元調整至13元後，連帶吸引其他業者跟進，早餐店加蛋也變成一顆15元，蛋荒緩解後也不見降價跡象。不過近期就有民眾目睹佛心店家，茶葉蛋2顆只賣10元，但是買越多卻沒越便宜，甚至掏出100元只能拿到9顆，隨後也有常客揭曉店家的用意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲南投農場直營店家的茶葉蛋，過去售價為3顆10元，近期調整成2顆10元，不過這樣的訂價對比市場來說，依舊佛心。（圖／取自你好．混蛋臉書）
▲南投農場直營店家的茶葉蛋，過去售價為3顆10元，近期調整成2顆10元，不過這樣的訂價，對比市場現況仍舊佛心。（圖／取自你好．混蛋臉書）
農場直營賣超便宜茶葉蛋！超神訂價法不怕蛋荒搶購

一位民眾在臉書社團「爆廢1公社」上發文分享，前往一間店家購買茶葉蛋，卻發現店家悄悄漲價，原本茶葉蛋3顆10元，變成2顆10元，不過這樣的訂價對比市場來說，依舊佛心。

但仔細一看店家公告，會發現茶葉蛋「2顆10元」平均一顆5元「6顆50元」平均一顆變8.3元，若直接打算買100元，則只會拿到9顆茶葉蛋，平均一顆11.1元，逼近超商價格，與民眾一般習慣的買越多越便宜完全相反，且明確寫著「一人限買一次」，無法用一次10組買2顆雞蛋這種鑽漏洞說法。

事實上，這個販售茶葉蛋的店家，是位於南投縣的青宏畜牧場所直營的「你好．混蛋」，不少饕客也曾慕名前往朝聖，並解釋了茶葉蛋買越多越貴的原因，「老闆在之前蛋荒的時候就推出這個價格，目的是要讓更多人能買到產量有限的蛋品，就一直沿用到現在，順帶一提，真的很好吃」、「這訂價方法只是想讓多人都能買到，而不是少數幾個包攤的做法」、「店家想要每個人都可以買到，而不是少數幾個人就買光光」。

▲這個販售茶葉蛋的店家，是位於南投縣的青宏畜牧場直營的「你好．混蛋」。
▲這個販售茶葉蛋的店家，是位於南投縣的青宏畜牧場直營的「你好．混蛋」。（圖／取自你好．混蛋臉書）
超商茶葉蛋價格回不去！老饕改跑這間買

雖然兩顆茶葉蛋10元的售價相當誘人，但也不是所有人都能特地跑到南投去嘗鮮，而目前市面上各大超商除了7-11茶葉蛋依舊維持10元之外，其他各大超商幾乎都同步漲價至13元一顆，也降低了小資族的買氣。

IMG_1641.jpg
▲在全台灣擁有811間門市的美廉社，店內的現煮茶葉蛋，售價只要2顆18元。（示意圖／NOWnews資料照）
不過就有老饕分享，在全台灣擁有811間門市的美廉社，店內的現煮茶葉蛋，售價只要2顆18元，比起其他超商要更加優惠，但也點出了最大問題：「美廉社最佛心兩顆18塊，可惜早上太晚開（早上7點開始營業）」。

13隻比特犬發狂！群攻主人猛咬5分鐘　他躺狗籠內「血流乾」喪命

加油發票快找出來！1000萬、200萬獎落「3縣市」　機車族機率最高

高捷交接日誌狂遭退件！竟全因蜜柑站長「出手了」　證據影片曝光

百元剪髮目睹顧客「清一色男性」！常客揭致命關鍵　最新現況曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞