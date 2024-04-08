佛心茶葉蛋2顆10元！店家卻公告「買100元只有9顆」　饕客曝原因

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一位民眾在臉書社團「爆廢1公社」上發文分享，前往一間店家購買茶葉蛋，卻發現店家悄悄漲價，原本茶葉蛋3顆10元，變成2顆10元，不過這樣的訂價對比市場來說，依舊佛心。
但仔細一看店家公告，會發現茶葉蛋「2顆10元」平均一顆5元，「6顆50元」平均一顆變8.3元，若直接打算買100元，則只會拿到9顆茶葉蛋，平均一顆11.1元，逼近超商價格，與民眾一般習慣的買越多越便宜完全相反，且明確寫著「一人限買一次」，無法用一次10組買2顆雞蛋這種鑽漏洞說法。
事實上，這個販售茶葉蛋的店家，是位於南投縣的青宏畜牧場所直營的「你好．混蛋」，不少饕客也曾慕名前往朝聖，並解釋了茶葉蛋買越多越貴的原因，「老闆在之前蛋荒的時候就推出這個價格，目的是要讓更多人能買到產量有限的蛋品，就一直沿用到現在，順帶一提，真的很好吃」、「這訂價方法只是想讓多人都能買到，而不是少數幾個包攤的做法」、「店家想要每個人都可以買到，而不是少數幾個人就買光光」。
超商茶葉蛋價格回不去！老饕改跑這間買
雖然兩顆茶葉蛋10元的售價相當誘人，但也不是所有人都能特地跑到南投去嘗鮮，而目前市面上各大超商除了7-11茶葉蛋依舊維持10元之外，其他各大超商幾乎都同步漲價至13元一顆，也降低了小資族的買氣。
不過就有老饕分享，在全台灣擁有811間門市的美廉社，店內的現煮茶葉蛋，售價只要2顆18元，比起其他超商要更加優惠，但也點出了最大問題：「美廉社最佛心兩顆18塊，可惜早上太晚開（早上7點開始營業）」。