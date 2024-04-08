「台中通」APP結合防災宣導 4/14烏日朝天宮熱鬧登場

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鄭副市長說，數位局推出的台中通APP，目前下載數超過238萬次，在台灣各大縣市名列前茅，內容包含線上繳費、陳情、抽獎、預約疫苗等智慧服務功能。在台中市人口即將達到285萬人之際，做為幸福宜居城市，提供方便服務功能非常重要，讓市民不會漏接市府舉辦的各項活動及市政措施，更在申請優惠補助時，不用舟車勞頓到相關辦公處所，不僅減低碳排放量，對推動無紙化也很有幫助，符合台中市淨零碳排、永續城市的願景。
數位局長林谷隆表示，台中通APP提供市府各大線上服務，含線上申辦、支付繳費、好康優惠、疫苗預約等實用功能，還有台中水情、交通、生活資訊等，不僅涵蓋台中的食、衣、住、行、育、樂等服務，也能成為防災宣導的重要利器。
林局長說明，台中通APP可讓爸爸、媽媽在生活大小事上免於舟車勞頓，省下更多時間陪伴小孩成長。數位局以此為理念，連續2年辦理親子活動推廣服務，今年的「台中通APP - 小小消防英雄闖關趣」結合消防防災、防火體驗，邀請民眾踴躍參加！
當天在舞台區還規劃YOYO家族同樂會、石虎家族見面會及小丑雜耍與魔術表演，歡迎市民朋友在4月14日到烏日朝天宮，與YOYO家族香蕉哥哥及番茄姐姐，還有石虎家族「來虎」一起同樂。節目豐富多元又精彩，活動詳情請至台中通活動網頁( https://gov.tw/mRn )或下載台中通APP查詢。