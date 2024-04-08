日本又震！宮崎縣外海發生規模5.2地震　當地人：左右搖了10秒

北美大日食湧商機！餐飲業懂跟風最吃香　漢堡王、必勝客都不放過

▲北美8日將出現日全食現象，墨西哥、美國、加拿大部分地區有機會觀賞到。（圖／美聯社／達志影像）
▲北美8日將出現日全食現象，墨西哥、美國、加拿大部分地區有機會觀賞到。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

北美洲今（8）將迎接2017年以來的第一場日全食，來自全球超過百萬名遊客預計前往當地，而因為日食帶來的龐大商機也讓各家品牌企業迅速跟風，推出各種有趣的行銷手段與商品，學者也預估民眾會熱情買單，「畢竟下次出現日全食要等到2044年。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《CNN》、《美聯社》等美媒報導，4月8日的日全蝕將使北美的天空變得昏暗，但這個天文奇景也刺激品牌進行創意的行銷，美國東北大學市場營銷學院副院長、研究員兼傑出教授科恩‧鮑威爾斯（Koen Pauwels）就稱，這種罕見現象是個很好的行銷機會，許多民眾都會在網路上搜尋，而這對現有客戶來說是個「很酷的提醒」。

馬里蘭大學商學院行銷學教授張傑（Jie Zhang）亦表示，觀看日食的熱潮出現之際，消費者們會不斷增加在新體驗方面的支出，因此商家們正積極把握難得的機會大力促銷，就像上次在2017年的日全食活動一樣。

報導指出，在這些想「跟風」的品牌當中，食品業與小型企業似乎特別受到關注，例如必勝客（Pizza Hut）就在日食這天為顧客提供「Total Eclipse of the Hut」（必勝客日全食）優惠產品，所有尺寸的大披薩一律12美元，漢堡王（Burger King）將在當天以買一送一的優惠方式免費贈送大漢堡。

巧克力包裹的月亮派（Moon Pie）則推出「日食生存套餐」（eclipse survival kit），含4個迷你版本的巧克力零食和兩副日食眼鏡，甜甜圈連鎖品牌 Krispy Kreme 則推出用黑巧克力包裝的「Total Solar Eclipse Doughnut」（日全食甜甜圈），另一家沙冰王（Smoothie King）亦推出了一款「Eclipse Berry Blitz Smoothie」（日食漿果閃電冰沙）。

此外，報導也提到德州地區的天空晴朗可能性最大，預計該州將會擠滿遊客，而在紐約的卡尤加湖葡萄酒之路（Cayuga Lake Wine Trail）則預計在日食前周末將推出「啜飲日食」（Sips to the Eclipse）活動，顧客將可品嚐10家酒莊的美酒。

北美日全食將登場！紐約多地發放免費眼鏡　NASA教戰安全觀測法

影／7年來首次！北美瘋日全食　飯店狂漲價、商機估計達10億美元

北美日全食超吸睛！NASA計劃「發射3枚火箭」研究大氣層影響

日全食當天禁止囚犯「外出觀賞」！ 紐約州監獄挨告：侵犯信仰權

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞