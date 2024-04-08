北美大日食湧商機！餐飲業懂跟風最吃香　漢堡王、必勝客都不放過

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馬里蘭大學商學院行銷學教授張傑（Jie Zhang）亦表示，觀看日食的熱潮出現之際，消費者們會不斷增加在新體驗方面的支出，因此商家們正積極把握難得的機會大力促銷，就像上次在2017年的日全食活動一樣。
報導指出，在這些想「跟風」的品牌當中，食品業與小型企業似乎特別受到關注，例如必勝客（Pizza Hut）就在日食這天為顧客提供「Total Eclipse of the Hut」（必勝客日全食）優惠產品，所有尺寸的大披薩一律12美元，漢堡王（Burger King）將在當天以買一送一的優惠方式免費贈送大漢堡。
巧克力包裹的月亮派（Moon Pie）則推出「日食生存套餐」（eclipse survival kit），含4個迷你版本的巧克力零食和兩副日食眼鏡，甜甜圈連鎖品牌 Krispy Kreme 則推出用黑巧克力包裝的「Total Solar Eclipse Doughnut」（日全食甜甜圈），另一家沙冰王（Smoothie King）亦推出了一款「Eclipse Berry Blitz Smoothie」（日食漿果閃電冰沙）。
此外，報導也提到德州地區的天空晴朗可能性最大，預計該州將會擠滿遊客，而在紐約的卡尤加湖葡萄酒之路（Cayuga Lake Wine Trail）則預計在日食前周末將推出「啜飲日食」（Sips to the Eclipse）活動，顧客將可品嚐10家酒莊的美酒。