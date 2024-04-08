NBA／勇士「一喜、一憂」！Green傷退、118:110勝爵士晉級附加賽

李亦伸專欄／以傳奇之名！Caitlin Clark改變世界女籃

▲NCAA女籃愛荷華大學Caitlin Clark改變世界女籃。（圖／美聯社／達志影像）
▲NCAA女籃愛荷華大學Caitlin Clark改變世界女籃。（圖／美聯社／達志影像）

特約作家/李亦伸

從現在開始，請務必記得Caitlin Clark這個名字。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Caitlin Clark，美國NCAA女籃愛荷華大學(Iowa)大學183公分後衛射手，連續兩年帶領Iowa打進NCAA女籃冠軍，可惜去年輸路易斯安納州大，今年冠軍戰87：75輸南卡羅萊納大學，Caitlin Clark儘管刷滿NCAA美國大學籃球個人最高得分紀錄、最高收視紀錄、NCAA四強最高票房紀錄，但他還是沒能在大學生涯最後一年摘冠。

南卡大教練Dawn Staley認為Caitlin Clark把大學女籃推向前所未見高峰，受歡迎程度前所未見。

Dawn Staley冠軍感言，很大一部分盛讚Caitlin Clark。

「我想親自感謝Caitlin Clark提升我們的運動水平，這不只是大學女籃，當他成為WNBA職業女籃選秀狀元，他會提升整個聯盟水準」。

Dawn Staley用「偉大」來形容Caitlin Clark在冠軍賽中的表現和地位，「Caitlin Clark在場上，是我們比賽中最偉大球員之一，我們感謝你」。

Caitlin Clark個人魅力不只是歷史級得分表現、超凡三分球和放棄名校邀請，留在家鄉學校打球的堅持，2024年NCAA女籃四強賽愛荷華大學vs.康乃狄克大學一戰吸引1420萬人觀看，打破美國ESPN所有籃球賽事最高觀看人數紀錄。

這場史詩級NCAA女籃四強賽最高收視1700萬人，超越上季NBA總冠軍賽和MLB美國職棒世界大賽。

Caitlin Clark冠軍戰攻下30分、8籃板、5助攻，Caitlin Clark已經刮起NCAA女籃、WNBA女籃、美國國家女籃旋風列車，商業效應和場內坦外影響力即將瘋狂爆發。

WNBA女籃頂尖球星一個賽季薪水大約24萬美元，大多數WNBA一線球星會在季外旅外打球賺更多錢。但Caitlin Clark即將進入WNBA，他帶來「克拉克旋風」除了將吸引更多關注女籃收視、廣告、贊助、票房，滿滿話題和社群媒體關注力也會把美國女籃產業推上最高峰。

以傳奇之名，Caitlin Clark正在改變女籃，也給台灣女籃滿滿啟發。

台灣女籃躺在那裡近20年，台灣女籃最頂級WSBL女籃聯賽過去兩年不斷加碼、改革、行銷，做出全面性提升。今年四支WSBL女籃還增加一名洋將，試圖提升比賽精采度和對抗性，讓比賽更添變數，但媒體關注力、收視、票房和話題還是不如預期。

台灣女籃需要一個Caitlin Clark，一個球技超凡、能力出眾，能為女籃帶來各種傳奇和震撼的英雄球星，才有機會拯救女籃，在關注力、收視、票房、話題、市場各方面帶來真正提升和改變。

美國NCAA大學女籃過去20年培養無數精英，壯大WNBA這塊全球最強大職業女籃舞台，Caitlin Clark魅力、個人球技和影響力超越所有WNBA女籃球星和傳奇，前所未見。

台灣女籃想要扭轉乾坤，吸引更多人關注，把女籃推上市場，更受歡迎，引起討論，壯大現有球星，培養未來球星，壯大基層、HBL女籃、大學女籃、WSBL女籃，每個環結和細節都不能漏掉。

很難，我們都知道，但還是必須埋頭三倍努力去做，懷抱希望永不放棄，未來才有各種可能。


 

Caitlin Clark率愛荷華大學闖NCAA女籃冠軍戰　與37勝0敗南卡爭冠

女柯瑞Clark轟30分無用！南卡87：75愛荷華　全勝奪NCAA女籃冠軍

UBA冠軍賽／過年照樣練球！世新女籃奪冠　隊長林妘樺淚喊拚6連霸

老婆被爆是前女籃國手！大谷翔平首度回應　結婚後只懇求一件事

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞