李亦伸專欄／以傳奇之名！Caitlin Clark改變世界女籃

我是廣告 請繼續往下閱讀
南卡大教練Dawn Staley認為Caitlin Clark把大學女籃推向前所未見高峰，受歡迎程度前所未見。
Dawn Staley冠軍感言，很大一部分盛讚Caitlin Clark。
「我想親自感謝Caitlin Clark提升我們的運動水平，這不只是大學女籃，當他成為WNBA職業女籃選秀狀元，他會提升整個聯盟水準」。
Dawn Staley用「偉大」來形容Caitlin Clark在冠軍賽中的表現和地位，「Caitlin Clark在場上，是我們比賽中最偉大球員之一，我們感謝你」。
Caitlin Clark個人魅力不只是歷史級得分表現、超凡三分球和放棄名校邀請，留在家鄉學校打球的堅持，2024年NCAA女籃四強賽愛荷華大學vs.康乃狄克大學一戰吸引1420萬人觀看，打破美國ESPN所有籃球賽事最高觀看人數紀錄。
這場史詩級NCAA女籃四強賽最高收視1700萬人，超越上季NBA總冠軍賽和MLB美國職棒世界大賽。
Caitlin Clark冠軍戰攻下30分、8籃板、5助攻，Caitlin Clark已經刮起NCAA女籃、WNBA女籃、美國國家女籃旋風列車，商業效應和場內坦外影響力即將瘋狂爆發。
WNBA女籃頂尖球星一個賽季薪水大約24萬美元，大多數WNBA一線球星會在季外旅外打球賺更多錢。但Caitlin Clark即將進入WNBA，他帶來「克拉克旋風」除了將吸引更多關注女籃收視、廣告、贊助、票房，滿滿話題和社群媒體關注力也會把美國女籃產業推上最高峰。
以傳奇之名，Caitlin Clark正在改變女籃，也給台灣女籃滿滿啟發。
台灣女籃躺在那裡近20年，台灣女籃最頂級WSBL女籃聯賽過去兩年不斷加碼、改革、行銷，做出全面性提升。今年四支WSBL女籃還增加一名洋將，試圖提升比賽精采度和對抗性，讓比賽更添變數，但媒體關注力、收視、票房和話題還是不如預期。
台灣女籃需要一個Caitlin Clark，一個球技超凡、能力出眾，能為女籃帶來各種傳奇和震撼的英雄球星，才有機會拯救女籃，在關注力、收視、票房、話題、市場各方面帶來真正提升和改變。
美國NCAA大學女籃過去20年培養無數精英，壯大WNBA這塊全球最強大職業女籃舞台，Caitlin Clark魅力、個人球技和影響力超越所有WNBA女籃球星和傳奇，前所未見。
台灣女籃想要扭轉乾坤，吸引更多人關注，把女籃推上市場，更受歡迎，引起討論，壯大現有球星，培養未來球星，壯大基層、HBL女籃、大學女籃、WSBL女籃，每個環結和細節都不能漏掉。
很難，我們都知道，但還是必須埋頭三倍努力去做，懷抱希望永不放棄，未來才有各種可能。