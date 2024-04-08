韓孝周、朱智勛沒忘記台灣 跨海慰問花蓮403地震「為人民祈禱」
韓孝周、朱智勛今（8）日以線上形式連線台灣，舉辦科幻韓劇《支配物種》的粉絲見面會，2人親民放送各式專屬台灣粉絲的「臉頰愛心」、「狙擊應援」，同時也對台灣地震的災民表達關心。
記者羅凌筠／綜合報導
日前台灣發生芮氏規模7.2的403花蓮大地震，2人遠在韓國心繫粉絲，韓孝周慰問：「聽到台灣發生大地震，希望盡快恢復原狀。」朱智勛溫暖喊話：「我也在新聞上看到令人遺憾的消息，我會為鄰近韓國的人民祈禱應援。」
《支配物種》帶領觀眾來到2025年的未來世界，講述由尹自由（韓孝周飾）領軍的BF企業研發出取代天然肉類的「培養肉」，改變了人類吃動物肉、支配動物的數百年歷史，卻也因此重擊畜牧產業及全球經濟命脈，受到毒品集團、恐怖分子、駭客、以及極端分子威脅。
此時，擁有黑暗過往的前任軍官禹採耘（朱智勛飾），趁虛偽裝成尹自由的私人保鏢，並深入滲透公司內部，一場因人造肉引爆的致命戰爭即將揭開序幕。
韓孝周透露自己非常喜歡這個作品：「劇本一口氣讀完，一定要拍這個戲。」朱智勛表示這部戲除了有許多懸疑元素，更拋出值得思考的環境議題。《支配物種》4月10日在Disney+上線。
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