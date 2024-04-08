李多慧飆台灣「道地三字經」腔調太可愛 上韓綜公開理想型
「最強外籍啦啦隊女神」李多慧轉戰味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女後，首度登上韓國知名藝人卓在勳的全新YouTube節目《卓spatch》，在節目中大談自己的理想型是許光漢，並且在節目中教主持人台灣髒話，現場笑料不斷。同時，李多慧也在節目中直言自己轉隊的原因，全因味全龍提供「隊長」一職，讓她同意轉戰味全龍。
記者張一笙／綜合報導
李多慧在節目中被主持人卓在動、金藝元與申圭鎮詢問了很多台灣的問題，其中最搞笑的部分，莫過於教導台灣話環節。主持人詢問李多慧在台灣學了哪些髒話？李多慧回答「看屁啦」、「笑屁啦」，主持人卓在勳似乎覺得不過癮，因此詢問她有沒有更難聽的髒話，李多慧壓低聲音唸出一句台灣道地髒話，卓在勳追問韓文意思，李多慧只能打哈哈帶過，直到另一位主持人申奎鎮低聲解釋，卓在勳才懂。
李多慧被問及有沒有欣賞或滿意的台灣男性，李多慧表示自己在台灣都沒有人追，而且朋友越來越少，曾經不小心把手機丟在台灣3天，拿回來後才發現她的kakao Talk只有父母傳訊息給她，並且直言自己的理想型是許光漢，另一位主持人金藝元馬上激動地深表認同。
李多慧曾在受訪時提及自己十分欣賞許光漢，不過來台1年至今尚未有機會同台，李多慧也在自己的演唱會演唱許光漢主演的《想見你》主題曲〈想見你想見你想見你〉，可見她真的非常欣賞許光漢。
卓在勳也向李多慧聊及她的故鄉全州，並表示一想到全州就想到全州拌飯，李多慧無奈地表示這是她最討厭的食物，而且最討厭人家一想到全州就想到全州拌飯，卓在勳反問李多慧還有什麼可以代表全州，李多慧笑著表示：「李多慧！」卓在勳氣得翻了白眼並表示：「妳真的瘋了！」讓現場主持人與嘉賓笑成一團。被問及為何會從樂天桃猿轉戰味全龍，李多慧不諱言地表示，跟她之前在IG上發文的說明一樣，原因就是為了「隊長」一職。
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