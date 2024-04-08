K小姐開告黃子佼、陳孝志！不滿控性侵被瞎爆「仙人跳」：法院見

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對此，K小姐也在聲明中表示完全不認識陳孝志，並且任何一任男友都不認識他，對於陳孝志憑空指控她仙人跳的行為十分不解。K小姐表示：「既然你具名指控我仙人跳，我可以直接告訴你，我都沒有你說的任何行為、身體特徵，也沒有B男的男友，你這樣公然羞辱我的靈魂，你最好的方式就是去跟檢察官解釋清楚，是誰授意你、從哪裡來的誣賴資訊，希望你接到傳票後準時出庭。」
除了駁斥陳孝志的爆料，K小姐也在聲明中表明原本對於黃子佼是有一念之仁，只要道歉她就算放下了，然而黃子佼都沒有出面道歉，K小姐認為：「我的善意都被丟到水溝！」因此決定在追訴期內向黃子佼提告。
K小姐表示：「在追訴期到達之前就讓我們就一起到檢察官、婦幼隊警官那邊說清楚，讓更多位被害者所指控、遭相同模式侵犯的女生，一起讓檢察官、法官調查清楚，用司法偵查、審判的程序來還原你是否清白，讓我們檢察署、法院見。」對此，截稿前無法取得黃子佼回應。
對於K小姐的聲明與指控，陳孝志則發文表示：「既然警方要出手，那就太好了，該告的告，該還人清白就去做，該道歉了就道歉，剛才K小姐的前前男友私訊我，我只是代轉達，就像那位網紅幫K小姐轉達一樣，我不認識K小姐，從來也沒指控什麼。人家的家務事我外人哪能管，再請各位說話表態的時候要清楚不要搞錯方向，如果再亂扣帽子造成我的不便，我都一樣提告，太多ㄧ些很有狀況跟不可理喻的人！」
K小姐聲明全文：
一、 陳孝志先生，我完全不認識你，我的任何一任男友也都不認識你，你憑空指控我仙人跳，我用我的血、我的肉經歷黃子佼先生的霸凌，你則是用想像或我不曉得的公關公司操作手法來做這些誣賴、帶輿論風向，沒關係，既然你具名指控我仙人跳，我可以直接告訴你，我都沒有你說的任何行為、身體特徵，也沒有B男的男友，你這樣公然羞辱我的靈魂，你最好的方式就是去跟檢察官解釋清楚，是誰授意你、從哪裡來的誣賴資訊，希望你接到傳票後準時出庭。
二、 黃子佼先生，我本來懷有一念之仁希望你親自來對我道歉，我就放下算了、各自的人生各自品嘗負責，既然您不願道歉（您是真的打算如此嗎？），我的善意都被丟到水溝，在追訴期到達之前就讓我們就一起到檢察官、婦幼隊警官那邊說清楚，讓更多位被害者所指控、遭相同模式侵犯的女生，一起讓檢察官、法官調查清楚，用司法偵查、審判的程序來還原你是否清白，讓我們檢察署、法院見。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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