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K小姐開告黃子佼、陳孝志！不滿控性侵被瞎爆「仙人跳」：法院見

▲控黃子佼性侵的K小姐正式發聲明開告，痛批黃子佼將她的善意都丟進水溝。（圖／台北市電影委員會提供）
▲控黃子佼性侵的K小姐正式發聲明開告，痛批黃子佼將她的善意都丟進水溝。（圖／台北市電影委員會提供）

記者張一笙／綜合報導

黃子佼MeToo事件的吹哨者Zofia昨日公開指控黃子佼在「K小姐」未成年時性侵得逞，今（8）日K小姐發出聲明正式向黃子佼提告。不過在此之前，K小姐的前男友B男，透過經紀人陳孝志發聲，控訴當年被K小姐勒索200多萬元，更被要求配合K小姐仙人跳，向黃子佼進行勒索，K小姐則是透過聲明駁斥沒有陳孝志所提到的前男友B男，並且怒批黃子佼：「我的善意都被丟到水溝！」 

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▲黃子佼捲入MeToo風波後，還買未成年少女偷拍片，讓外界無法原諒他，要他永遠消失演藝圈。（圖／記者葉政勳攝）
▲K小姐透過吹哨者Zofia指控黃子佼。（圖／記者葉政勳攝）
據《三立新聞網》報導，陳孝志提供B男的對話截圖，希望可以藉此揭開K小姐的真面目，並且力保B男表示：「這個男生連K小姐身上哪裡有胎記都知道，我相信他們是有發生過關係的男女朋友，所以我相信他的說法。」

對此，K小姐也在聲明中表示完全不認識陳孝志，並且任何一任男友都不認識他，對於陳孝志憑空指控她仙人跳的行為十分不解。K小姐表示：「既然你具名指控我仙人跳，我可以直接告訴你，我都沒有你說的任何行為、身體特徵，也沒有B男的男友，你這樣公然羞辱我的靈魂，你最好的方式就是去跟檢察官解釋清楚，是誰授意你、從哪裡來的誣賴資訊，希望你接到傳票後準時出庭。」

▲黃子佼在《國光幫幫忙》被爆料，最讓人受不了的地方就是「很喜歡青春肉體」。（圖／翻攝自黃子佼臉書）
▲K小姐表示遲遲等不到黃子佼的道歉，因此決定提告。（圖／翻攝自黃子佼臉書）
除了駁斥陳孝志的爆料，K小姐也在聲明中表明原本對於黃子佼是有一念之仁，只要道歉她就算放下了，然而黃子佼都沒有出面道歉，K小姐認為：「我的善意都被丟到水溝！」因此決定在追訴期內向黃子佼提告。

K小姐表示：「在追訴期到達之前就讓我們就一起到檢察官、婦幼隊警官那邊說清楚，讓更多位被害者所指控、遭相同模式侵犯的女生，一起讓檢察官、法官調查清楚，用司法偵查、審判的程序來還原你是否清白，讓我們檢察署、法院見。」對此，截稿前無法取得黃子佼回應。

▲K小姐的前男友B男透過陳孝志爆料K小姐曾要求B男配合勒索黃子佼。（圖／翻攝自陳孝志臉書）
▲陳孝志爆料K小姐曾要求前男友B男配合勒索黃子佼。（圖／翻攝自陳孝志臉書）
對於K小姐的聲明與指控，陳孝志則發文表示：「既然警方要出手，那就太好了，該告的告，該還人清白就去做，該道歉了就道歉，剛才K小姐的前前男友私訊我，我只是代轉達，就像那位網紅幫K小姐轉達一樣，我不認識K小姐，從來也沒指控什麼。人家的家務事我外人哪能管，再請各位說話表態的時候要清楚不要搞錯方向，如果再亂扣帽子造成我的不便，我都一樣提告，太多ㄧ些很有狀況跟不可理喻的人！」

K小姐聲明全文：

一、 陳孝志先生，我完全不認識你，我的任何一任男友也都不認識你，你憑空指控我仙人跳，我用我的血、我的肉經歷黃子佼先生的霸凌，你則是用想像或我不曉得的公關公司操作手法來做這些誣賴、帶輿論風向，沒關係，既然你具名指控我仙人跳，我可以直接告訴你，我都沒有你說的任何行為、身體特徵，也沒有B男的男友，你這樣公然羞辱我的靈魂，你最好的方式就是去跟檢察官解釋清楚，是誰授意你、從哪裡來的誣賴資訊，希望你接到傳票後準時出庭。


二、 黃子佼先生，我本來懷有一念之仁希望你親自來對我道歉，我就放下算了、各自的人生各自品嘗負責，既然您不願道歉（您是真的打算如此嗎？），我的善意都被丟到水溝，在追訴期到達之前就讓我們就一起到檢察官、婦幼隊警官那邊說清楚，讓更多位被害者所指控、遭相同模式侵犯的女生，一起讓檢察官、法官調查清楚，用司法偵查、審判的程序來還原你是否清白，讓我們檢察署、法院見。

▲經紀人陳孝志道歉「一開始的陳述造成誤解」。（圖／翻攝陳孝志臉書）
▲經紀人陳孝志道歉「一開始的陳述造成誤解」。（圖／翻攝陳孝志臉書）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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