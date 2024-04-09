大聯盟週報／大谷、法官同日敲首轟　山本由伸、今永昇太首勝進帳

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日籍「投打二刀流」好手大谷翔平以天價合約轉戰美西後，所有的一舉一動全都被放大。道奇將他排在第二棒，與開路先鋒貝茲（Mookie Betts）、第三棒的佛瑞曼（Freddie Freeman）串成「MVP連線」， 3位曾經拿過年度MVP的選手組成一個或許是有史以上最可怕的前3棒組合。
但開季之後，大谷的表現卻與這兩位隊友有著極大落差，打完前8場比賽，他在33打數中只敲出8支安打，OPS（上壘率+長打率）僅0.630，貝茲、佛瑞曼分別是1.772、1.114，更重要的是尚未敲出任何全壘的。
無獨有偶的是，過去幾年與大谷在美聯競爭全壘打王、MVP的紐約洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）也出現開季貧打的狀況，在上述的時間點中，他出賽6場，僅在24打數中敲出3支安打，同樣未能開轟。
美國時間4月3日，兩位老對手同時解套。大谷翔平在主場對舊金山巨人之戰，於7局下從後援投手羅傑斯（Taylor Rogers）手中開轟，幫助球隊3戰橫掃對手。法官隨著洋基作客鳳凰城的響尾蛇主場，先在4局轟出2分彈，延長11局更是敲下帶打點的二壘打，在1分贏球的局面中做出極大貢獻。
事後兩人的反應有點落差。一向不太在訪談中顯露情緒的大谷坦承自己對於之前打不出來，其實有點慌，「已經有一段時間了，老實說我的揮棒一直不太順…」。法官就比較自在一些，「或許你看到有人打出6成打擊率會沮喪，但這只是球季的一小部分，你可能會有600次上場揮棒的機會啊。」
嚴格說起來，大谷現階段所面臨的壓力絕對不是法官所能比的，簽了一個史上最大的合約，又被跟隨多年的翻譯水原一平涉賭所波及，道奇教頭羅伯茲（David Roberts）就說過，「你可能永遠無法理解他所面臨的壓力有多大。」
從洗車工到投出大聯盟無安打比賽
在球季開打之前，30歲的多明尼加籍投手布蘭柯（Ronel Blanco）只是休士頓太空人用來填補王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）受傷的先發輪值人選，春訓時甚至還不知道自己有沒有辦法擠進開季26人名單。可就在球季開始後的第5場比賽，他在主場面對來訪的多倫多藍鳥，投出大聯盟本季首場無安打比賽，刷新日籍投手野茂英雄所保持的生涯最快投出無安打比賽紀錄。
開季第2戰在美國時間4月7日，布蘭柯又寫下紀錄，面對去年奪得世界大賽冠軍的德州遊騎兵，一直投到第6局的2出局後才被敲首支安打，開季之後連續捉下44個出局數後才被敲出安打，寫下大聯盟擴張年代（1961年）後的新紀錄，原紀錄是1998評Brad Clontz、2020年Josh Hader和2023年Austin Cox的開季連35出局數。
布蘭柯絕對是開季至今最神奇的人物，他在2022年上大聯盟時已經28歲，去年6月才轉先發，整季出賽17場中僅先發登板7次，拿下2勝，防禦率4.50，本季創紀錄的前2戰，不過是他大聯盟生涯的第8、9場先發。
出生在多明尼加第二大城聖地牙哥市的布蘭柯原本是三壘手兼外野手，一直到18歲才改練投手，在22歲被太空人以5000美元簽約金簽下之前，他在業餘球隊出賽，但為了維持生計，不得不在下午之後在洗車廠打工。2016年進入太空人體系後，每年也都還是會在多明尼加的冬季聯盟出賽，賺錢養家，但即使一直不是球隊農場重點培養的投手，還是努力撐下去。
拿下開季2連勝後，布蘭柯說：「我相信所有的努力總有一天會得到回報，對於生涯正發生的事，我並不會感到意外。」
大咖強投相繼報銷？
克里夫蘭守護者在兩天前宣布王牌投手畢柏（Shane Bieber）將接受手肘韌帶重建手術，不只本季報銷，明年球季大半時間恐怕也無法出賽。就在差不多同一時間，亞特蘭大勇士頭號先發史崔德（Spencer Strider）也傳出手肘尺側副韌帶受損，雖然傷勢有待MRI（核磁共振）進一步驗證，但狀況恐不樂觀。
28歲的畢柏是2020年的美聯賽揚獎得主，原本就是今年季後自由球員市場中最受注目的先發投手之一，一般認為他在季中就可能被守護者交易出去，換來年輕具潛力的選手，但這一來守護者恐怕得重新盤算了。畢柏開季至今投12局無失分，還送出20次三振，拿下2勝，可能已經結束他在守護者隊的投球工作了。
相對於失去畢柏的守護者，少了史崔德的勇士恐怕是更受傷的。25歲的史崔德在去年投了186.2局，防禦率3.86，投出全大聯盟最多的20勝和281次三振，是今年國聯賽揚獎的頭號大熱門，權威網媒《The Athletic》在1月底所做出的先發投手戰力分析中，他在全大聯盟排名第一。
史崔德的傷勢該如何處理？除了直接動手術之外，另一種方式是先注射血小板血漿來觀察手肘反應，運氣好的話，明星賽後有機會出賽。由於他在2019年大學時期就動過韌帶重建手術，《USA Today》認為主導的骨科權威梅斯特（Keith Meister）可能會選擇為史崔德進行技術較新「內支架」手術，也就是與去年大谷翔平相同模式的手術。
前日職選手的同學會
新球季挑戰大聯盟的日籍投手中，原日本火腿的上澤直之因為表現不理想，被坦帕灣光芒交易到波士頓紅襪，新球季必須從3A開始，而兩位去年經典賽國手，歐力士的山本由伸與橫濱DeNA的今永昇太則是一如預期地很快就嶄露頭角。
山本與今永都是大聯盟球探追蹤多年的日職先發投手，30歲的左投今永生涯有起有落，也曾不只一季因傷影響表現，大聯盟對他的關注算是「還好」，就是等他可以赴美再評估，但25歲的山本卻是年年緊追著不放的人選。
山本在2017年被歐力士升上一軍時才19歲，2019年轉先發，2021年起三季先後投出18、15、16勝，連續3年拿下日職投手最高榮譽的澤村賞，大聯盟各隊盼他赴美已久，道奇以12年3.25億美元簽下他，寫下了史上投手最高合約總值紀錄，他在季前不只是各媒體眼中最強新人投手，在總合先發投手中排名亦高，甚至有專家將他列入前10。
山本在3月21日的首爾海外賽就登板先發，只投1局就遭遇震撼教育，慘失5分退場。但回到美國後找回投球節奏，3月30日在主場對聖路易紅雀、4月6日客場對芝加哥小熊都是5局無失分，芝加哥一戰更取得大聯盟生涯首勝。
今永過去3年都投超過120局，去年更以174次三振拿下中央聯盟三振王，赴美挑戰的行情也是相當不錯，小熊以4年5300萬美元簽下他之後，馬上放進先發輪值，開季表現壓過山本，絕對是大聯盟開季至今最亮眼的新人投手之一。
4月1日的開季第4戰，今永在主場對科羅拉多落磯寫下歷史，一直投到6局上2出局後才被敲安打，生涯前5.2局未被敲安追平活球年代（1920年）後紀錄，最終他投6局無失分，送出9次三振，則是追平現代棒球（1901年以後）生涯初登板無失分無保送的最多三振紀錄。生涯首勝進帳。
4月7日在芝加哥瑞格里球場上演的是日職同學會，來訪的道奇有大谷翔平與山本由伸，主隊有今永昇太與鈴木誠也。萬眾注目的對決中，今永三振大谷翔平，比較可惜的是比賽因大雨而中斷時間太長，今永先發投了4局，只用43球，又是無失分、無保送，卻不得已結束投球工作，到目前為止他在大聯盟投10局，只被敲4支安打，四壞球和失分都是0，送出12次三振。
如果再加上聖地牙哥教士隊的大前輩達比修有，國聯本季應該會出現不少次的「日職同學會」。
關於謝岱穎：
資深媒體工作者，1991年起主跑棒球線至今，曾任職於《自由時報》與《蘋果日報》，也擔任過《TSNA》專業體育平台總編輯。參與過中華職棒發極盛而衰，再回歸球迷懷抱的過程，另有超過百場的美國大聯盟採訪經驗，亦有日本職棒、韓國職棒、奧運和經典賽等現場採訪經驗。
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