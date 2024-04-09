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HBL／高中學霸爭雄！建中拚男子組三連霸　師大附中成最強勁敵

▲112學年度高中籃球乙級聯賽全國決賽點燃戰火。(圖/高中體總提供)
▲112學年度高中籃球乙級聯賽全國決賽點燃戰火。(圖/高中體總提供)

記者廖聿偉/綜合報導

112學年度高中籃球乙級聯賽全國決賽將於今(9)日至13日在板橋體育館熱血開打。全國八強出列，各隊派出代表參與宣戰儀式，決心為榮耀而戰。從79學年度首度舉辦乙級賽事，至今已有34個年頭。

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經過預賽與複賽的激烈競爭，全國男、女八強誕生；男子組尋求三連霸的建國中學，將再度面臨慧燈中學與高師附中的強力挑戰，而曾經登頂的嘉義高中與彰化高中再度回到全國八強，當然志在重返榮耀，值得一提的是，本屆不僅有老牌勁旅回歸，也有開南高中與台東高中首度闖進全國八強，展現乙級賽事的活力與激情。

女子組方面，上屆冠軍莊敬高職轉戰甲組後，讓女子組勢力版圖重新洗牌，戰況更為激烈。上屆屈居亞軍的桃園市陽明高中捲土重來，要尋回過往五連霸榮光，內湖高中、四維高中、宜蘭高商、馬公高中與屏東高工再度決戰全國八強，也勢在必得，而首度闖進全國八強的台中女中與台中家商，也備受矚目。

目前效力彰化柏力力的王振原，過去就讀彰化高中，正是彰化高中在104學年度拿下隊史第二座冠軍的球隊主力，他乙級出身，成為UBA四連霸強權政大雄鷹的一員，畢業後也順利進入職籃追逐夢想，他的故事激勵著每個後進，展現對夢想的堅持。

看到近年乙級關注度越來越高，王振原既開心又羨慕，他也鼓勵球員們，不要認為甲、乙組有差別，現在UBA公開一級的球隊也會到乙組招生，只要努力都有機會，他期待看到更多和自己一樣，往更高層級挑戰的乙組球員，他說：「我當初就是受到教練蔡宗儒的影響，我也希望能夠影響到更多的乙組球員。」

威德今年持續挹注總金額760萬元的獎助學金提供HBL、HVL及HSL學生提出申請，不僅相挺甲級，同樣關注乙級賽事。「威德眾星獎助計畫」將於全國乙級決賽結束後，進行乙級申請案件的審查會議，決定最終獎學金得主，並規劃於5月底舉辦盛大的頒獎典禮。

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