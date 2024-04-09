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全中運／跆拳道品勢登場　林暐庭當高中生、瞄準連三屆全中運金牌

▲臺北市大安高工黃芊瑜。（圖／全中運提供）
▲臺北市大安高工黃芊瑜。（圖／全中運提供）

記者廖聿偉/綜合報導

113年全國中等學校運動會跆拳道於北市大天母校區體育館登場，首日進行國、高中組品勢比賽預賽和複賽，各個項目取前8名晉級決賽，一共有10項。臺北市育成高中林暐庭去年在國女組團體、個人、男女雙人賽囊括三金，且團體賽、個人賽二連霸，男女雙人賽更締造三連霸；不僅畫上完美句點，升上高中後表現如何也頗受注目。她表示：「競爭程度雖然不一樣，但我會表現出最好的一面，並以摘下三金為目標。」升上高中後她與學長陳孝澤再度搭檔，將在男女雙人賽力拼金牌，團體賽、個人賽也很有機會奪冠。

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林暐庭升高中 期許連三屆奪三金

林暐庭就讀臺北市龍山國中期間表現出色，龍山素來以品勢實力堅強聞名，歷年在全中運的成績都很優異，林暐庭參加三屆全中運，金牌從不落空。升上高中後已是四度參賽，她表示：「這次主要是心態的調整，高中生的技術、能力和穩定性都比國中生強，但我並不畏懼，鞭策自己不斷進步，當然還有許多努力的空間，像個人賽初賽太緊張，複賽就馬上改進。」教練李昆懿、張修銘表示，加上國二、國三兩屆，林暐庭期許自己能夠連續三屆全中運都奪下三金。事實上，林暐庭的實力、體能並不輸給高二、高三選手，而且能以延續國中時期的成績來自我期許，心理方面的成熟度也高於同年齡選手。

林暐庭和陳孝澤曾在前年國中組男女雙人賽摘金，本屆首度在高中組合作，仍然默契十足。陳孝澤前年也曾囊括國男組個人、團體與男女雙人賽三金，升上高中後去年並列男女雙人賽銅牌，今年重新與林暐庭搭檔，希望有機會摘下高中時期首金。

北市實力強 各校瞄準金牌

另一位臺北市仁愛國中王宥庭目前國二，也是潛力十足，並表示，比賽最重要的是心態的調整，還有自信心也很重要，去年在男女雙人賽摘銅，希望今年能夠更上一層樓。她的搭檔陳冠甫則說，明天的決賽要再加強彼此的溝通。

事實上，臺北市的幾所學校品勢實力都不錯，松山家商在高男組團體賽二連霸，今年問鼎三連霸，而且是蔡和軒、王敘帆、王敘名組成的原班人馬，狀況穩定突出，蔡和軒還要尋求個人賽二連霸。龍山國中在男女雙人賽已經四連霸，今年要尋求五連霸，國女組團體賽、個人賽則瞄準三連霸，就不知林暐庭畢業會不會產生影響？不過她對學弟妹很有信心。

品勢拼技術也比氣勢

此外，全中運跆拳道比賽指定品勢為太極4、5、6、7、8章及高麗型、金剛型、太白型，選手在初賽時抽選其中2項品勢上場完成整套動作，若進入複賽再從剩下的6項品勢抽選2項完成比賽。選手除了規定動作不能有差錯，也要打出穩定度，並且展現高昂氣勢，才能爭取高分進入決賽。因此整個場館不時傳出男女選手的呼喝聲，稱得上是一項精神抖擻的比賽，選手們無論技術含金量或爭勝氣勢都很可觀。

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