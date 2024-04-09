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全中運／南港高中3人預賽第一奔決賽　金牌製造機謝家承鞏固王位

▲去年國男金牌謝家承今年已經成為高男組主力選手。（圖／全中運提供）
▲去年國男金牌謝家承今年已經成為高男組主力選手。（圖／全中運提供）

記者廖聿偉/綜合報導

 113年全國中等學校運動會於新北市大都會公園微風運河進行輕艇第二賽程，在細雨紛飛下進行國、高男子競速1000公尺單人（加拿大式）C和K（愛斯基摩）艇預、複賽，臺北市南港高中表現突出有3人在預賽取得分組第1直接晉級決賽，教練余鑑紘低調的說：「希望女子組能取得突破，暫時先以去年全中運的4金為目標！」

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上午在細雨下先進行國、高男1000公尺單人C和K艇的預賽，共分成兩組、兩組第1直接晉級明天上午的決賽，下午複賽再選出4人晉級明天決賽。其中南港高中表現最為突出，高男C艇蘇柏安、高男K艇謝家承和國男K艇劉宇迪3人都以分組第一直接晉級明天決賽，下午複賽就可以休息不用參賽。

南港高中輕艇隊成軍於2005年，一開始以社團性質，2009年才成立校隊，起初都以男生為主，5年前才開始招收女子選手，如今有男子18人、女子8人，訓練場地都在大佳河濱，距離學校車程約有15至20分鐘，教練余鑑紘說：「當然很難跟其他縣市都已經設訓練中心來相比，但從早期還得等到漲潮才能爬石頭下水訓練，現在已經有碼頭和2個貨櫃供我們使用，而且在臺北市體育局支持下讓我們能聘請西班牙外籍教練協助訓練。」

南港高中去年全中運表現精彩共獲得4金2銀6銅，僅次於102年全中運隊史最佳6金紀錄，但去年3金葉祐廷、2金簡楷勳都已經畢業，今年由去年全中運國男競速1000公尺K艇金牌謝家承升上高中部接棒。

「你們明年進入斷層怎麼辦？」倒是南港高中教練余鑑紘老神在在的說：「我們都是做長遠規劃，一直都是在鴨子划水，從去年全中運後，就開始把有潛力的分在同一組，強強刺激，進步會很快。」余鑑紘表示，「以今年接棒的謝家承為例，成績就不比跟去年同期的葉祐廷差，像葉祐廷去年贏林晁均只有0.13秒，但今上午預賽，謝家承就贏了林晁均超過4秒。」

雖然南港高中今年很有機會衝擊隊史最佳6金紀錄，但教練余鑑紘不想給隊員太大的壓力，他說：「高男單人1000公尺K艇、高男雙人500公尺K艇和高男雙人1000公尺C艇，甚至是高女單人或者是4人K艇，都是我前最看好的項目，但我們都不會跟選手談金牌，我們都以鼓勵選手，要能突破自己的極限，打敗昨天的你！」

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