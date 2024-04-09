全中運／南港高中3人預賽第一奔決賽　金牌製造機謝家承鞏固王位

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南港高中輕艇隊成軍於2005年，一開始以社團性質，2009年才成立校隊，起初都以男生為主，5年前才開始招收女子選手，如今有男子18人、女子8人，訓練場地都在大佳河濱，距離學校車程約有15至20分鐘，教練余鑑紘說：「當然很難跟其他縣市都已經設訓練中心來相比，但從早期還得等到漲潮才能爬石頭下水訓練，現在已經有碼頭和2個貨櫃供我們使用，而且在臺北市體育局支持下讓我們能聘請西班牙外籍教練協助訓練。」
南港高中去年全中運表現精彩共獲得4金2銀6銅，僅次於102年全中運隊史最佳6金紀錄，但去年3金葉祐廷、2金簡楷勳都已經畢業，今年由去年全中運國男競速1000公尺K艇金牌謝家承升上高中部接棒。
「你們明年進入斷層怎麼辦？」倒是南港高中教練余鑑紘老神在在的說：「我們都是做長遠規劃，一直都是在鴨子划水，從去年全中運後，就開始把有潛力的分在同一組，強強刺激，進步會很快。」余鑑紘表示，「以今年接棒的謝家承為例，成績就不比跟去年同期的葉祐廷差，像葉祐廷去年贏林晁均只有0.13秒，但今上午預賽，謝家承就贏了林晁均超過4秒。」
雖然南港高中今年很有機會衝擊隊史最佳6金紀錄，但教練余鑑紘不想給隊員太大的壓力，他說：「高男單人1000公尺K艇、高男雙人500公尺K艇和高男雙人1000公尺C艇，甚至是高女單人或者是4人K艇，都是我前最看好的項目，但我們都不會跟選手談金牌，我們都以鼓勵選手，要能突破自己的極限，打敗昨天的你！」