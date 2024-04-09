日全食奇景！美國多地「氣溫明顯下降」　動物反常行徑曝

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印第安納州卡本代爾：9度（79至70）
緬因州馴鹿：9度（61至52）
密蘇里州斯普林菲爾德：9度（78至69）
阿肯色州小石城：7度（82至75）
印第安納州錫拉丘茲：5.7度（72.2至 66.5）
印第安納州印第安納波利斯：5度（73至68）
伊利諾州芝加哥：4度（67至63）
肯塔基州路易斯維爾：4度（75至71）
佛蒙特州伯靈頓：4度（64至60）
此外，德州的沃思堡（Fort Worth）動物園內也出現不尋常的現象。報導指出，上一次美國日全食時（2017年），園內的長頸鹿聚集在一起狂奔，而這次長頸鹿雖然並沒有狂奔，但也互相聚攏並試圖擠進夜間圍欄。
科學家哈特斯東羅斯（Adam Hartstone-Rose）表示，其他哺乳動物和爬行動物也出現類似行為，當日全食發生，天空迅速變暗，鱷魚群隨即準備進入睡眠模式，還有烏龜撞破夜間圍欄的門進入夜間圍欄想要睡覺。不過，園內「最戲劇化的反應」則發生在靈長類身上，大猩猩們直接從各個角落站起來，筆直走向夜間待的空間內。
另一方面，有些夜行動物也在日全食期間甦醒，準備開始「新的一天」，哈特斯東羅斯博士表示：「有些動物似乎有點困惑並思考，『為什麼我還在外面？為什麼不讓我進去？』也許他們當中有一部分也很好奇為什麼還沒有吃晚餐。但這種混亂很快就消失了。」