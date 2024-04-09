13隻比特犬發狂！群攻主人猛咬5分鐘　他躺狗籠內「血流乾」喪命

日全食奇景！美國多地「氣溫明顯下降」　動物反常行徑曝

▲北美日全食期間，美國多地經歷顯著的溫度下降，連動物也出現不太尋常的行為。攝於俄亥俄州上空。（圖／美聯社／達志影像）
▲北美日全食期間，美國多地經歷顯著的溫度下降，連動物也出現不太尋常的行為。攝於俄亥俄州上空。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

北美部分地區在台灣時間9日凌晨上演日全食，讓來自世界各地的天文迷都看得相當陶醉，有外媒揭露日食期間，美國多地經歷顯著的溫度下降，連動物園的動物們也出現不太尋常的行為。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《CNN》報導，以下是在日全食發生期間，氣溫下降幅度最大的地區（華氏）：

印第安納州卡本代爾：9度（79至70）

緬因州馴鹿：9度（61至52）

密蘇里州斯普林菲爾德：9度（78至69）

阿肯色州小石城：7度（82至75）

印第安納州錫拉丘茲：5.7度（72.2至 66.5）

印第安納州印第安納波利斯：5度（73至68）

伊利諾州芝加哥：4度（67至63）

肯塔基州路易斯維爾：4度（75至71）

佛蒙特州伯靈頓：4度（64至60）

此外，德州的沃思堡（Fort Worth）動物園內也出現不尋常的現象。報導指出，上一次美國日全食時（2017年），園內的長頸鹿聚集在一起狂奔，而這次長頸鹿雖然並沒有狂奔，但也互相聚攏並試圖擠進夜間圍欄。

科學家哈特斯東羅斯（Adam Hartstone-Rose）表示，其他哺乳動物和爬行動物也出現類似行為，當日全食發生，天空迅速變暗，鱷魚群隨即準備進入睡眠模式，還有烏龜撞破夜間圍欄的門進入夜間圍欄想要睡覺。不過，園內「最戲劇化的反應」則發生在靈長類身上，大猩猩們直接從各個角落站起來，筆直走向夜間待的空間內。

另一方面，有些夜行動物也在日全食期間甦醒，準備開始「新的一天」，哈特斯東羅斯博士表示：「有些動物似乎有點困惑並思考，『為什麼我還在外面？為什麼不讓我進去？』也許他們當中有一部分也很好奇為什麼還沒有吃晚餐。但這種混亂很快就消失了。」
 

北美大日食湧商機！餐飲業懂跟風最吃香　漢堡王、必勝客都不放過

北美日全食結束！成千上萬天文迷尖叫歡呼　新人舉辦難忘婚禮

北美日全食將登場！紐約多地發放免費眼鏡　NASA教戰安全觀測法

影／7年來首次！北美瘋日全食　飯店狂漲價、商機估計達10億美元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞