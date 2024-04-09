短今泳衣被嫌「阿嬤花色」親自上陣！粉絲全被震暈：只有妳能駕馭

挺黃子佼！陳今佩反問「他需要性侵嗎」　許常德怒轟：良心已失智

▲陳今佩逆風力挺黃子佼，不相信他會對女孩性侵，批評控訴人K女炒新聞，遭許常德怒罵「良心已失智」。（圖／陳今佩臉書）
▲陳今佩逆風力挺黃子佼，不相信他會對女孩性侵，批評控訴人K女炒新聞，遭許常德怒罵「良心已失智」。（圖／陳今佩臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

黃子佼去年被控訴以拍藝術照為由，對多女性騷擾、猥褻，部分案件因為證據不足並與被害人和解，檢方為不起訴處分，怎料，黃子佼又被發現購買7部未成年少女不雅影片，7日再被學妹K女指控性侵17歲的自己得逞，震驚全台。對此，資深女星陳今佩力挺黃子佼，「他需要性侵嗎？這麼多人愛他愛到不行！」一番言論被許常德重砲抨擊：「江湖走久了！良心已失智！」

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▲黃子佼捲入MeToo又被發現購買未成年少女不雅影片，形象澈底崩毀。（圖／華視提供）
▲黃子佼捲入MeToo又被發現購買未成年少女不雅影片、涉嫌性侵17歲學妹，形象澈底崩毀。（圖／華視提供）
據《中時新聞網》報導，「大白鯊」陳今佩聽聞黃子佼涉嫌性侵害，高聲反問：「他需要性侵嗎？那麼多人都愛他愛到不行啊，像是小S、曾寶儀，妳爭我奪的，現在還娶孟耿如！」沒看新聞的她斷言爆料者胡謅，「那都是過去的女人想藉他炒新聞，不可能啦！我敢斬釘截鐵地說！」

▲陳今佩昔日稱霸秀場，有「大白鯊」、「秀場皇后」之稱。（圖／陳今佩臉書）
▲▼陳今佩言行大膽，葷素不忌，昔日稱霸秀場，東南亞為其主戰場，有「大白鯊」、「秀場皇后」之稱。（圖／陳今佩臉書）
▲▼陳今佩作風葷素不忌，昔日稱霸秀場，有「大白鯊」、「秀場皇后」之稱。（圖／陳今佩臉書）
陳今佩活躍6、70年代餐廳秀和工地秀，主持風格以大膽、嗆辣聞名，獨創上演「木瓜秀」轟動一時，尺度比豬哥亮、費玉清、高凌風還大，重量級外型被封為「大白鯊」、「秀場皇后」，巔峰時期曾經創下1天賺進2200萬酬勞的記錄，不過70多歲的她，淡出螢光幕多年，現在遊山玩水，過著半退休生活。

針對陳今佩的發言，音樂人許常德今（9）日在臉書發文，暴氣痛罵：「江湖走久了！良心已失智，這樣的人還真是稀有！」直言沒聽過潛規則不代表現實沒有發生，「會侵犯人的人不是只有不受歡迎的人，程度可以再差一點，還把人生當秀場嗎？」

▲許常德痛罵陳今佩。（圖／許常德臉書）
▲許常德痛罵陳今佩。（圖／許常德臉書）
黃子佼被檢方查獲4TB隨身硬碟裡有付費下載的多部偷拍不雅影片，其中7部內容為未成年女孩的私密裸露影像，本人坦承是在偷拍論壇購買，據了解，佼佼是該論壇的高級會員，擁有瀏覽更多不雅、非法影片的權限，檢方以違反《兒童及少年性剝削防制條例》條例，將他為2年緩起訴處分，需向公庫支付120萬元並寫至少1200字的悔過書。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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