挺黃子佼！陳今佩反問「他需要性侵嗎」　許常德怒轟：良心已失智

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陳今佩活躍6、70年代餐廳秀和工地秀，主持風格以大膽、嗆辣聞名，獨創上演「木瓜秀」轟動一時，尺度比豬哥亮、費玉清、高凌風還大，重量級外型被封為「大白鯊」、「秀場皇后」，巔峰時期曾經創下1天賺進2200萬酬勞的記錄，不過70多歲的她，淡出螢光幕多年，現在遊山玩水，過著半退休生活。
針對陳今佩的發言，音樂人許常德今（9）日在臉書發文，暴氣痛罵：「江湖走久了！良心已失智，這樣的人還真是稀有！」直言沒聽過潛規則不代表現實沒有發生，「會侵犯人的人不是只有不受歡迎的人，程度可以再差一點，還把人生當秀場嗎？」
黃子佼被檢方查獲4TB隨身硬碟裡有付費下載的多部偷拍不雅影片，其中7部內容為未成年女孩的私密裸露影像，本人坦承是在偷拍論壇購買，據了解，佼佼是該論壇的高級會員，擁有瀏覽更多不雅、非法影片的權限，檢方以違反《兒童及少年性剝削防制條例》條例，將他為2年緩起訴處分，需向公庫支付120萬元並寫至少1200字的悔過書。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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