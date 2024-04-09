佛心茶葉蛋2顆10元！店家卻公告「買100元只有9顆」　饕客曝原因

迎接春天！7-11大杯美式29元　APP寄杯一招喝「厚乳拿鐵買1送1」

▲7-11咖啡優惠開跑，包括美式、拿鐵都有買6送3折扣，購買指定4杯組合贈送好友，還可以獲得厚乳拿鐵買1送1優惠。（圖／業者提供）
▲7-11咖啡優惠開跑，包括美式、拿鐵都有買6送3折扣，購買指定4杯組合贈送好友，還可以獲得厚乳拿鐵買1送1優惠。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

清明連假後迎接春天！7-11限時5天推出春暖花開優惠，APP行動隨時取即起指定飲品買6送3，包括特大杯美式、特大杯拿鐵；此外，7-11將於4月10日開跑4杯寄杯優惠，4杯大美式145元，4杯大杯拿鐵168元，平均單杯美式只要34元，還可搭配自帶杯折5元優惠，相當於29元開喝，並且購買指定咖啡轉贈給好友，就可以獲得「厚乳拿鐵買1送1」專屬連結賣場。

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🟡7-ELEVEN
📍APP｜4月8日起至4月12日
◾特大美式買6送3，6.7折，原價60元、特價40
◾特大拿鐵買6送3，5.7折，原價70元、特價47
◾中杯精品美式／拿鐵買6送3，6.6折，原價90元、特價60
◾風味系列指定冰飲，皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖瑪奇朵／焙烤榛果／脆酷摩卡／可可歐蕾買6送3，6.7折，原價55元、特價37元

▲7-11 APP行動隨時取即起指定飲品買6送3，包括特大杯美式、特大杯拿鐵。（圖／7-11提供）
▲7-11 APP行動隨時取即起指定飲品買6送3，包括特大杯美式、特大杯拿鐵。（圖／7-11提供）
📍APP｜4月10日起至5月31日
購買以下指定咖啡「轉贈」好友，可獲得厚乳拿鐵買1送1專屬連結賣場
◾大杯美式4杯135元，7.5折，原價45元、特價34元
◾大杯拿鐵4杯168元，7.6折，原價55元、特價42元
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯185元，7.5折，原價60元、特價47元
◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折，原價35元、特價27元
◾中杯精品美式4杯240元，7.5折，原價80元、特價60元
◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折，原價90元、特價68元

▲（圖／7-11提供）
▲7-11將於4月10日開跑4杯寄杯優惠，4杯大美式145元，4杯大杯拿鐵168元。（圖／7-11提供）
🟡全家便利商店

📍APP｜即起至4月16日
◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）

📍APP｜4月8日至4月10日
◾私品茶40元系列買2送1，6.7折（原價40元、特價27元）
◾私品茶55元系列買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾私品茶65元系列買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）

▲4月8日限定「一起喝茶8」寄杯買2送1。（圖／全家提供）
▲4月8日限定「一起喝茶8」寄杯買2送1。（圖／全家提供）
🟡全聯福利中心
📍門市｜每周六、日（至5月9日）
◾熱美式買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾熱拿鐵買1送1，5折（原價35元、特價18元）

▲全聯每周六日熱美式、熱拿鐵買1送1。（圖／業者提供）
▲全聯每周六日熱美式、熱拿鐵買1送1。（圖／業者提供）
🟡星巴克
星巴克今（9）日限定買一送一快衝！活動期間上午11時至晚間8時到全台星巴克門市，買兩杯特大杯飲料咖啡享買1送1，每人每次至多買二送二。優惠品項不含星冰樂、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克買一送一限時周一、周二兩天登場。（圖／業者提供）
▲星巴克買一送一限時周一、周二兩天登場。（圖／業者提供）

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