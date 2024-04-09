迎接春天！7-11大杯美式29元　APP寄杯一招喝「厚乳拿鐵買1送1」

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍APP｜4月8日起至4月12日
◾特大美式買6送3，6.7折，原價60元、特價40
◾特大拿鐵買6送3，5.7折，原價70元、特價47
◾中杯精品美式／拿鐵買6送3，6.6折，原價90元、特價60
◾風味系列指定冰飲，皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖瑪奇朵／焙烤榛果／脆酷摩卡／可可歐蕾買6送3，6.7折，原價55元、特價37元
📍APP｜4月10日起至5月31日
購買以下指定咖啡「轉贈」好友，可獲得厚乳拿鐵買1送1專屬連結賣場
◾大杯美式4杯135元，7.5折，原價45元、特價34元
◾大杯拿鐵4杯168元，7.6折，原價55元、特價42元
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯185元，7.5折，原價60元、特價47元
◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折，原價35元、特價27元
◾中杯精品美式4杯240元，7.5折，原價80元、特價60元
◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折，原價90元、特價68元
🟡全家便利商店
📍APP｜即起至4月16日
◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
📍APP｜4月8日至4月10日
◾私品茶40元系列買2送1，6.7折（原價40元、特價27元）
◾私品茶55元系列買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾私品茶65元系列買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
🟡全聯福利中心
📍門市｜每周六、日（至5月9日）
◾熱美式買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾熱拿鐵買1送1，5折（原價35元、特價18元）
🟡星巴克
星巴克今（9）日限定買一送一快衝！活動期間上午11時至晚間8時到全台星巴克門市，買兩杯特大杯飲料咖啡享買1送1，每人每次至多買二送二。優惠品項不含星冰樂、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。