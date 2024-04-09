顧立雄傳接掌國防部成第七位文人部長 退將「8字」預言恐怖結局
準總統賴清德傳將於週五公布第一波新內閣人事，卓榮泰內定擔任閣揆、行政院副院長則由鄭麗君接任、行政院秘書長游龔明鑫出任，國安會秘書長顧立雄也傳接任國防部長，成為史上第七位「文人部長」。對此，退役少將栗正傑昨（8）日表示，顧立雄如果擔任國防部長的話，「真的就很快武統了」，引發討論。
記者陳宜加／台北報導
根據《自由時報》報導，總統當選人賴清德已經展開內閣布局，並將在週五正式對外宣布。據了解，「行政院3長」人選已敲定，卓榮泰內定擔任閣揆、行政院副院長則由鄭麗君接任、行政院秘書長游龔明鑫出任，另外，行政院發言人則由賴競總發言人陳世凱擔綱。外界關注的國防部長人選，也拍板由呼聲最高的顧立雄接掌。
栗正傑8日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「顧立雄如果擔任國放部長的話，真的很快就武統了，顧立雄你懂軍事嗎？不要以為是國防部長可以不用懂軍事，叫參謀總長去指揮」，栗正傑更提到，「邱國正現在每天進衡山指揮所，不是去那邊聊天逛街，是要看電腦的螢幕，敵軍和我軍的動態，如果敵軍來犯要用什麼樣的武器？要用什麼方式來應對？我每個部隊的戰力有多少？我哪一個指揮官適合打防禦作戰？哪個指揮官適合打攻擊作戰？要會做這種人事上的安排調配」。
栗正傑最後更質疑，「你顧立雄懂嗎？你對軍中有接觸嗎？如果真的要打仗，必須要用真的懂軍事指揮作戰的來，甚至懂軍事裡面的人，每個人才、將領的個性都不一樣，要用這些人，才能應付這場危機」。