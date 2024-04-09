大谷翔平首度針對水原一平涉賭受訪！感謝妻子田中真美子不離不棄
洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（9）日對戰明尼蘇達雙城隊賽前，首度針對前翻譯水原一平涉賭案受訪，大谷表示：「在打球時，什麼感覺都沒有，也不會感受到有變化。」大谷在經過40打席未開轟，自己生涯最低潮後，終於在4日對戰舊金山居人隊之戰開轟，而他也連續2場都全壘打，已經走出開季的陰霾，而他也感謝身旁妻子田中真美子相伴，經過記者提問，他說：「在這數週中發生很多事，旁邊有誰在身旁感覺很不一樣，這樣來說，有他們在的確令人感到很棒。」
記者吳政紘/綜合報導
大谷在雙城隊之戰前，打擊率3成20，2轟，7打點，他表示：「因為還是相信自己的球季還有其他基本沒有什麼改變，還是百分百相信自己在球場上表現，這也是我的工作，球場外的東西，基本上沒有什麼變化。」
不過遭到好友背叛，大谷在開季時就曾開記者會澄清，自己是「被盜領」450萬美元的鉅額金額，他十分震驚，也多少讓他心情上有些變化。
而大谷在韓國海外賽前，就已經宣布結婚的狀態，妻子田中真美子過去也是藍球員出身，相當能明白另一半心情，並給建議，讓他度過這個難捱的時光。
大谷從春訓就開始收到妻子幫忙，他說：「在這數週中發生很多事，旁邊有誰在身旁感覺很不一樣，這樣來說，有他們在的確令人感到很棒。」
大谷跟道奇隊去簽下10年7億美元（220億台幣）的天價合約，沒想到開季前就生翻譯水原一平盜領金額事件還涉賭，這讓大谷陷入危機，雖然水原已經被解僱，但還好妻子相伴，不離不棄，也讓大谷可以安心打球。
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