勵志！「矮湯」的NBA旅程還在延續！太陽Isaiah Thomas簽約到季末

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根據美媒《The Athletic》的名記Shams Charania報導，太陽計劃與Isaiah Thomas簽約到賽季結束，儘管這位老將在上個賽季沒有獲得任何一支NBA球隊青睞，但他在G聯盟的好表現，也讓太陽最終選擇將他簽下。
美國時間3月6日，Isaiah Thomas正式重返G聯盟，加盟猶他爵士附屬球隊鹽湖城星隊。在4場G聯賽比賽中，Thomas場均轟下32.5分、5.3助攻，投籃命中率則是為40.7%，表現相當搶眼。
儘管Isaiah Thomas在太陽還無法獲得太多出賽機會，大部分時間都待在板凳上，目前僅出賽4場，在4次出賽機會中，場均上陣3.5分鐘，得到1.3分、0.5助攻，投籃命中率為 33.3%，三分線命中率則是為 50%。
但Isaiah Thomas在場上的影響力，並不是他與球隊簽訂新合約的唯一原因，Shams Charania指出，太陽之所以打算簽下他，除了加強球隊後場深度之外，也是希望他能夠扮演更衣室的領導者角色，穩定球隊軍心。太陽在過去10場比賽贏下7場，也要繼續力拼卡位西區前6位置。
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