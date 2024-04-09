演藝圈串聯5大訴求重罰兒少性侵犯 黃捷：大眾關注讓改變好起頭
藝人黃子佼再度爆發性侵未成年少女醜聞，演藝圈連日來已有不少人選擇切割，無法原諒，並提出政府應修法加重罰則等訴求，吸引大踢網友留言附議。對此，民進黨立委黃捷今（9）日在臉書發文解釋現行法規，並說，這個議題，透過有影響力的藝人們連署，引起大眾關注，都是讓事情的改變有個好的起頭。
記者陳宜加／台北報導
黃捷說明5大訴求：1.犯罪本來就會有紀錄，警政都有資料庫。2.兒少性剝削犯罪須接受輔導，在第51條，本來就有。3.散播兒少性影像予以重刑，去年已經修法第38條，原本3年以下，加重為1到7年；持有兒少性影像變成刑事犯罪，也是去年修法加重的。
黃捷表示，藝人連署的5大訴求，其實都是現行法律就已囊括，對此案不是沒有罰則可處理、也不是沒有加重，工具都在。不過，在黃子佼案中，檢察官予以緩起訴。且即便現在修更多法，也罰不了已犯案的黃子佼。
但黃捷強調，作為國會議員，除了第一時間聲援被害者，做他們的後盾，我們更有責任來檢視法律層面的修正，提案盡可能做到全面性的防堵。這個議題，透過有影響力的藝人們連署，引起大眾關注，都是讓事情的改變有個好的起頭。
黃捷說，有人甚至冒著丟工作的風險，也願意發聲，都應該給予肯定。要讓改革能持續前進，有個很重要的前提，就是能凝聚彼此的共識、協力合作。「兒少性剝削零容忍」，將沉痛的心情，化作改革的力量，是我們共同的目標。接下來，懇請大家持續積極行動，讓更多人加入保護兒少的行列。