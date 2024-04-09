天氣預報／低溫16度！北台灣全天濕涼 這天回暖「連4天飆35度」
今（9）日東北季風南下影響，各地氣溫明顯下滑、越晚越冷，天氣風險公司分析師林孝儒表示，今天降雨比昨（8）日略為趨緩，迎風面的北部及東部有局部短暫陣雨，明（10）日白天各地回溫、天氣轉晴，一直到週日（4/21），北部及東部高溫有機會達攝氏30至32度，中南部攝氏32至36度。
記者張志浩／綜合報導
林孝儒指出，今天各平地清晨最低溫約攝氏16至22度，北部、東半部白天高溫攝氏20至23度，中南部高溫攝氏25至30度，低溫攝氏20至23度，氣溫越晚越涼，今天深夜至明晨達最低溫。
降雨部分，背部和東半部受華南雲系東移影響，處於「陰或陰時多雲」，並有局部短暫陣雨的天氣，中南部則是多雲、時有陽光露臉，不過山區仍有短暫陣雨可能。
林孝儒提及，明天白天，北部、東部降雨減緩，中南部天氣也是大晴天，氣溫方面有些回升，各地低溫約攝氏17至24度，北部、東部高溫攝氏22-25度，中南部高溫攝氏27至31度，越往南日夜溫差越大。
週四至週日，各地晴時多雲、天氣穩定，僅東部有些地形降雨，及午後山區受稍有短暫陣雨，不過影響都不大，氣溫更是顯著回升，預期北部及東部高溫有機會達攝氏30至32度，中南部達攝氏32至36度，南台灣要留意高溫預警可能。