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賴清德閣揆人選有6位！傳童子賢一度答應、卓榮泰為最後人選

▲傳出童子賢一度點頭答應擔任閣揆，最後卻因家庭因素推辭。（圖／賴清德競選辦公室提供）
▲傳出童子賢一度點頭答應擔任閣揆，最後卻因家庭因素推辭。（圖／賴清德競選辦公室提供）

記者陳佩君／台北報導

準總統賴清德將於5月20日舉辦總統就職典禮，傳出賴清德已拍板內閣人事，其中，在閣揆名單中，共有六名可能人選，考量依序為行政院長陳建仁、國安會秘書長顧立雄、和碩董事長童子賢、前文化部長鄭麗君、前屏東縣長鄭潘孟安與前民進黨主席卓榮泰；其中童子賢一度點頭答應，最後卻因家庭因素推辭。

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據《自由時報》報導，新內閣人事，將由卓榮泰任閣揆、鄭麗君任副院長、現任國發會秘書長龔明鑫任秘書長；陳世凱在競選期間擔任競總發言人，將擔任行政院發言人一職。

在內閣人選中，賴清德考慮人選依序為陳建仁、顧立雄、童子賢、鄭麗君、潘孟安與卓榮泰。由於陳建仁曾在立法院總質詢中，表態不再擔任閣揆、將回到學術界，因此賴也尊重其決定。

報導指出，賴清德考量綜合國際盟邦需求與國內軍方發展等因素，由顧立雄接掌國防部更能發揮其效果。

賴清德曾在3月26日立法院總質詢結束後，徵詢名單中唯一非政治人物的童子賢，童也一度肯首，不料當童回家告知家人後，家人並未同意，使閣揆人選易人。

接著詢問鄭麗君、潘孟安後，兩人皆表示謙辭，最後才由願意配合的卓榮泰擔任賴政府首位閣揆。

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