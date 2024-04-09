李多慧爆收「1兆簽約金」轉戰味全龍！堪比大谷翔平 本人回應了
南韓啦啦隊女神李多慧，今年年初宣布離開前東家樂天女孩，轉戰小龍女啦啦隊，還傳出味全龍簽約價格不菲，也讓她被稱為「啦啦隊的大谷翔平」，近日，李多慧回到韓國登上人氣節目《卓spatch》，被主持人卓在勳詢問此事，「有傳聞說妳收了1兆簽約金（約237萬台幣）簽約金」，讓她急忙回應「絕對沒有！」
記者詹鎰睿／綜合報導
李多慧近日登上由卓在勳主持的人氣節目《卓spatch》分享在台灣跳啦啦隊的生活與心情，而被問到「台灣棒球厲害嗎？」李多慧竟可愛地回說，「棒球打得滿好呦！」下秒被主持人笑虧怎麼講話會有台灣腔，她才趕緊解釋是不小心把中文、韓文搞混，並透露在台灣的啦啦隊，有一隊最多達到34名成員，當場嚇壞主持人，竟然比一整支棒球隊還要多。
此外，李多慧毫不避諱地說，會想轉去味全龍啦啦隊的原因就是「隊長Captain Lee」一職。不過主持人接著表示，有打聽到李多慧的轉隊簽約金非常驚人，比原來的樂天女還多了100倍，「有人說妳是啦啦隊界的大谷翔平，傳聞收了1兆韓元簽約金？」李多慧急忙澄清，「絕對沒有。」最後，李多慧還分享在台灣學到的髒話，可愛的語氣讓大家笑到不行，也讓人看到她努力學習中文的一面。
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻 更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁