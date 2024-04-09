白冰冰挨轟收視照奪冠！呼籲別逼黃子佼遭炎上 認了心情沮喪
主持人黃子佼性騷擾風暴延燒演藝圈，綜藝大姐大白冰冰擔心輿論壓力太大，害怕他成為「台版李善均」，表示他固然有錯但不至如此，要各界「切莫再逼」，結果這番話立刻遭網友圍剿，還有人要抵制她的新節目《超級冰冰SHOW》，她急改口道歉稱「用詞不當」，還好《超級冰冰SHOW》收視率昨（8）日出爐，照樣突破2.55%，觀看人數破百萬人，沒有受到太大影響。
記者江芷稜／綜合報導
黃子佼性騷擾風暴蔓延，成了演藝人士受訪的必答問題，白冰冰為老朋友黃子佼緩頰，盼大家不要逼他，擔心他會成為「台版李善均」，結果被質疑是護航黃子佼，連女兒白曉燕綁架喪命的傷痛也被提起。她隨後在社群平台改口，表示「我絕對認同犯錯之人所鑄成的錯事，必須為他所做的行為負責，不僅得接受社會的輿論，司法也不會放過他！」強調絕未替犯罪之人辯解。
得知好意被誤解，白冰冰道歉說，若有用詞不當之處請大家見諒。她坦言對這件事沒有刻意多說什麼，只是受訪時順口回答，沒有其他意思，被外界誤解心情難免沮喪。所幸節目轉移頻道後照樣創下高收視，在民視周六時段奪下全台冠軍，連之前在中視播出的《冰冰SHOW》也高居第9名，足見天后團隊魅力十足，白冰冰表示現在能做的就是努力做好節目、回饋觀眾。
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