小S預言失靈！「情慾女王」珍琳相戀才半年 想嫁小7歲男友陳慕
有「情慾女王」之稱的37歲女藝人珍琳，日前與男友在媽祖面前連續擲了6個聖筊，讓原本信奉「不婚主義」的珍琳決定與小7歲的男友陳慕攜手邁向下一個人生階段。小S曾在節目中預言2人戀情頂多半年就結束，如今珍琳在臉書上用「老公」來稱呼陳慕，除了讓小S預言失敗以外，也看得出2人感情十分甜蜜。
記者張一笙／綜合報導
日前珍琳在社群平台上曬出與陳慕的棚拍照，被不少粉絲誤認是婚紗照，因此她上月25日在臉書上公開發文表示自己沒有懷孕，但她確實與陳慕對結婚「達成共識」，因此希望大家不要有太多猜測。珍琳曾在節目上分享小S是她的媒人，2人去年認愛後首次同台節目《小姐不熙娣》，小S並不看好戀情並大膽預言：「時間可以證明一切，我就賭半年後！」陳慕則表示：「我們會用行動來證明。」
珍琳則在臉書上表示，他們只想要簡單地拍拍婚紗照然後登記結婚就好，對於婚禮、喜酒這些事情他們覺得十分麻煩。珍琳坦言：「其實結婚一直都不在我的人生規劃內，直到遇見了我老公讓我改變了想法。」珍琳說：「一個願意為了愛我去改變一切的人，願意磨掉自己的壞脾氣，甚至每次吵架都願意先低頭道歉來哄哄我，所以我認定了這個人，也願意放掉那不結婚的念頭。」
回想起2人的相識過程，珍琳覺得很神奇：「這段姻緣是媽祖娘娘賜給我的，那時去拜拜求媽祖給我一個對象，然後我老公就連續3天見到我出現在他的夢中，於是鼓起勇氣來跟我認識。」珍琳與陳慕交往後重返媽祖廟，並且在媽祖座前擲出連續6個聖筊，讓珍琳下定決心要嫁給陳慕，並且興奮地大喊：「太神啦！媽祖娘娘都做主這門親事了，我能不嫁嗎！」
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