星期天起6萬戶停水36小時 盧秀燕提醒儲完水莫忘關鍵動作
台水公司配合台中市的市政路道路拓寬管線遷移工程，辦理「西屯區安學橋新設蝶閥」及「大雅區通山路（西平北巷～科雅路）等汰換及管線更生工程新設蝶閥」工程。西屯、南屯、烏日及大雅區等4行政區約6萬2,740戶，將自14日10時起至4月15日22時停水，共計36小時。
記者顏幸如／台中報導
台中市長盧秀燕今（9）日早上在市政會議叮嚀，這次停水有4個行政區受影響，從星期天早上停到星期一晚上，請用戶提前儲水，最重要的是儲完水要關掉加壓馬達，避免馬達空轉抽不到水損壞，甚至釀成火災。
市府經發局表示，停水期間，市府已與台水公司建立網路即時通報平台，將隨時掌握工程進度及復水情形；台水公司第4區管理處規劃設置32處臨時取水站，並通知停水區域里長、地方民意代表、工業區、軍區、大用水戶及綜合醫院等；民眾另可洽詢1910免付費服務專線查詢停復水狀況，也歡迎加入台水公司LINE官方帳號即時接收停水通知。
經發局提醒，復水後請將抽水機「排氣閥打開排氣｣，避免空氣阻塞無法進水。此外，水量運送過程及復水調配水量須分段排氣，恢復供水時，大樓或用戶配水池及水塔須補滿水量，因此管線末端或巷弄區域會延後恢復供水，呼籲市民儘早儲水備用。
台水公司停水查詢可撥1910客服中心、04-22210169台中服務所、04-22442469台中給水廠、04-25661234大雅營運所、04-23381614烏日營運所。