顧立雄傳轉任國防部長　民進黨團：內閣布局都會是台灣派

星期天起6萬戶停水36小時　盧秀燕提醒儲完水莫忘關鍵動作

▲台中市長盧秀燕一早參加樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄」起駕儀式。（圖／台中市政府提供，2024.04.09）
▲台中市長盧秀燕一早參加樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄」起駕儀式。（圖／台中市政府提供，2024.04.09）

記者顏幸如／台中報導

台水公司配合台中市的市政路道路拓寬管線遷移工程，辦理「西屯區安學橋新設蝶閥」及「大雅區通山路（西平北巷～科雅路）等汰換及管線更生工程新設蝶閥」工程。西屯、南屯、烏日及大雅區等4行政區約6萬2,740戶，將自14日10時起至4月15日22時停水，共計36小時。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中市長盧秀燕今（9）日早上在市政會議叮嚀，這次停水有4個行政區受影響，從星期天早上停到星期一晚上，請用戶提前儲水，最重要的是儲完水要關掉加壓馬達，避免馬達空轉抽不到水損壞，甚至釀成火災。

▲台中市星期天停水區域以台灣大道和國道一號為軸線，共影響4個行政區、6萬多戶。（圖／台中市政府提供，2024.04.09）
▲台中市星期天停水區域以台灣大道和國道一號為軸線，共影響4個行政區、6萬多戶。（圖／台中市政府提供，2024.04.09）
市府經發局表示，停水期間，市府已與台水公司建立網路即時通報平台，將隨時掌握工程進度及復水情形；台水公司第4區管理處規劃設置32處臨時取水站，並通知停水區域里長、地方民意代表、工業區、軍區、大用水戶及綜合醫院等；民眾另可洽詢1910免付費服務專線查詢停復水狀況，也歡迎加入台水公司LINE官方帳號即時接收停水通知。  

經發局提醒，復水後請將抽水機「排氣閥打開排氣｣，避免空氣阻塞無法進水。此外，水量運送過程及復水調配水量須分段排氣，恢復供水時，大樓或用戶配水池及水塔須補滿水量，因此管線末端或巷弄區域會延後恢復供水，呼籲市民儘早儲水備用。

▲台中市政府提供恢復供水後抽水機排氣SOP。（圖／台中市政府提供，2024.04.09）
▲台中市政府提供恢復供水後抽水機排氣SOP。（圖／台中市政府提供，2024.04.09）
台水公司停水查詢可撥1910客服中心、04-22210169台中服務所、04-22442469台中給水廠、04-25661234大雅營運所、04-23381614烏日營運所。
 

網轟未赴花蓮救災　盧秀燕：全力配合中央調度、第一時間就整裝

起飛前遇強震！盧秀燕星國落地　急與災害應變中心視訊會議

陸路中斷救援人力難入花蓮　盧秀燕空中調度特搜大隊排隊等專機

連假4天都不要出作業！盧秀燕鼓勵各國小：兒童節讓孩子真正做主

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞