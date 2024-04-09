顧立雄傳轉任國防部長　民進黨團：內閣布局都會是台灣派

賴清德首任閣揆「卓君配」成形　綠委讚：好牌！都是政壇大咖

▲傳賴清德已拍板內閣人事，由民進黨前主席卓榮泰擔任閣揆。（圖／資料照）
▲傳賴清德已拍板內閣人事，由民進黨前主席卓榮泰擔任閣揆。（圖／資料照）

記者陳佩君／台北報導

準總統賴清德將於5月20日舉辦總統就職典禮，傳賴清德已拍板內閣人事，由民進黨前主席卓榮泰、青平台基金會董事長鄭麗君擔任正副閣揆。對此，民進黨立委莊瑞雄今（9）日受訪時直呼，被披露都是政壇大咖，若真的是這些人是好牌；民進黨立委郭國文則說，應有明確分工，才有此布局。

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賴清德將公布新內閣名單，民進黨前主席卓榮泰、青平台基金會董事長鄭麗君將分別出任正副閣揆、現任國發會秘書長龔明鑫任秘書長；屏東縣前縣長潘孟安則出任總統府秘書長。

對此，莊瑞雄受訪時指出，媒體披露的都是政壇大咖、非常優秀人才，從閣揆、副閣揆、黨的秘書長都經過非常好歷練，直言若真的是這一些人，是好牌！

郭國文則說，卓榮泰在政治上有一定程度歷練，擔任行政院長主要是面對政黨生態變化，鄭麗君強項在政策，包含政策推動、方向拿捏等，作為主要推動者，龔明鑫應該算政策進度成形的掌握者，應是這樣分工才有此布局。

綠委陳冠廷提到，不論在黨務、擔任立委或中央職務，卓榮泰都有不錯成績，這次選戰也積極輔選，成績受肯定，但首任內閣必定面臨挑戰，且民進黨已不是多數黨，國民黨、民眾黨問責力道一定會加強，新內閣一定要做好準備。

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