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CoCo都可全新推出21歲輕烏龍系列　顛覆對烏龍的想像!

▲慶青春！CoCo都可推出輕焙烏龍茶。（圖／品牌提供）
▲慶青春！CoCo都可推出輕焙烏龍茶。（圖／品牌提供）

本報訊

嗜茶愛好者看過來! CoCo都可 全新推出「21歲輕烏龍」系列，喜歡茶味清爽或怕茶太苦澀的朋友可以選擇，讓你一喝順口，無法戒掉的好滋味;如果說重焙烏龍是資深經典茗品，輕焙烏龍就是生活的輕流行!喝茶無關年齡，簡單一杯反璞歸真更能讓人體驗日子的小清新!

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▲清烏龍清爽有茶香，廣受消費者喜愛。（圖／品牌提供）
▲清烏龍清爽有茶香，廣受消費者喜愛。（圖／品牌提供）
CoCo都可精心研製21歲輕烏龍系列，自在輕揚的茶湯，少一分清香多一分焙香、減一分青澀增一分熟韻，如春光乍現、如風華初露的21歲，都可輕烏龍系，邀你一品;「21歲輕烏龍」在青澀的年紀開始邁向對未來的迷茫，這時來上一杯輕焙茶香風味的烏龍茶，溫潤的茶體滑順的口感，讓身心靈同步淨化，對未知的大人世界多了一份安定;「21輕檸烏龍」喜歡酸酸甜甜系列的茶類飲品，輕檸烏龍則不能錯過，使用新鮮檸檬原汁，酸中帶點果皮香氣，與輕焙烏龍茶融合的恰到好處，再畫龍點晴的加入一片新鮮檸檬果片，酸甜滋味像極21歲的甜蜜初戀;「21歲輕乳烏龍」細膩鮮乳香氣融合輕焙烏龍，滑順口感同時在嘴裡融合，口齒回甘同步感受烏龍茶香氣，清爽的風味更是讓人一喝再喝絕不膩口，原來這就是21歲青春的滋味!

商品資訊

全台門市販售

「21歲輕烏龍」 售價 $ 30元(中杯) /$ 35元(大杯)

「21歲輕檸烏龍」售價 $ 45(中杯)/ $ 55(大杯)

「21歲輕乳烏龍」

售價 $ 50(中杯)/ $ 60(大杯) (街邊門市)

售價 $ 55中杯)/ $ 65(大杯) (商場門市)

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