可不可熟成紅茶x CASETiFY x noii noii三方聯名！週邊店裝一次看

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可不可熟成紅茶x CASETiFY x noii noii三方聯名打造超萌「森友趣 」，一次誕生4款全新聯名杯身、4款杯膜，台灣知名插畫家noii noii發揮可愛幽默的筆觸，畫出這次才有的「可不可限定Skating Bunny滑板兔」、還與Sosu松鼠一起在蘋果森林樂園玩耍，打造充滿幸福感的復古童趣視覺。
📌2款(hoo)da不鏽鋼環保杯！背後也有圖案
全新2款淺色(hoo)da聯名不鏽鋼環保杯，可長效保冷/溫6-12小時，搭配內收闔彈跳吸管，看得到Bunny兔子爬上梯子摘蘋果、Sosu松鼠則推著滿滿一車豐收蘋果，最可愛的是，連杯子背面還有可愛的房子圖案。
📌CASETiFY療癒日常生活配件
可不可熟成紅茶還攜手CASETiFY手機配件品牌，獨家跨界合作打造由noii noii設計的一系列手機殼與電子配件，兩位主角雙雙登上經典強悍防摔手機殼、時尚鏡面手機殼、藍芽耳機保護殼、磁吸卡套與手機支架等配件，同步在CASETiFY官網與全台4間CASETiFY STUDiO品牌概念店開賣。
凡於 CASETiFY STUDiO 品牌概念店購買任一聯名系列產品，還可獲門市限定「超級幸運刮刮卡」乙張（數量有限，送完為止），超大方中獎率100%，最大獎可獲得可不可熟成紅茶「365天喝到飽券」。
📌只送不賣！2款貼紙包
4月11日至5月12日於可不可全台門市，消費任一款聯名新品「茉玉春蘋」或「紅玉熟成」，即可獲得可不可集點卡一張，每杯飲品贈1點，集滿指定點數就有機會獲得CASETiFY200元折價券、可不可周邊商品100元折價券等限量優惠券，數量有限贈完為止；會員於門市消費滿150元，加碼贈送「noii noii插畫設計貼紙包」。
📌3間主題店裝＋3款城市限定店卡
最新聯名已在台北晴光店、台中精誠店、香港海港店3間主題店鋪打造打卡店裝，從門面、窗貼到燈箱都有森林樂園中的可愛兔子Bunny與松鼠Sosu身影；還加碼CASETiFY STUDiO「新光三越台北南西店三館」品牌概念店也藏有聯名打卡景點；並特別設計北中南城市限定3款菜單店卡，等大家蒐集。
📌全新2款特調手搖飲料！紅玉熟成、茉玉春蘋
可不可同步推出全新2款特調手搖飲料，「紅玉熟成」選用日月潭紅茶評鑑特等獎茶師莊鎔璞的紅玉茶葉、搭配經典的熟成紅茶，回甘時帶有薄荷與肉桂香氣；「茉玉春蘋」則以可不可熱銷的春蘋紅茶、融合蘋果汁，再加入Q彈茉莉茶凍，喝得到清新酸甜蘋果香氣。