教改明屆滿30年！14個教團籲請賴清德就職後、召開全國教育會議

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前教育部長郭為藩曾表示，全國教育會議激起社會大眾對教育的關注，舉辦這樣規模的會議，燃起了有心人對教育改革的期望和熱誠；教育會議是教育體系的健康檢查，邀請的各科專業會診把脈，在健康狀況診斷之後，對症下藥來設法治療或改善體質。
曾任教育部高教及技職兩司司長、現為台灣教育研究院社社長黃政傑指出，過去召開過8次全國教育會議，皆是政府因應國家、社會及國際情勢變遷、轉型提出；現在距離2010年所召開的第8次會議已有14年之久，這段時間社會變遷急劇，教育問題叢生，各界對教育的期許和主張紛陳，有待建立共識，藉以帶動我國各級各類教育體系快速改革應變，進而培育優秀人才，回應社會發展及地球維護的迫切需求。
國立清華大學前校長賀陳弘指出，面對全球化競爭、科技快速發展，以及國內少子化、老齢化、產業轉型人才新需求，國內高教、技職、國教、社教同時面臨巨大挑戰，必須重新盤點下一階段教育政策大方向，第9次全國教育會議召開的必要性昭然若揭。
台灣教育智庫發言人魏佳卉提到，早期，全國教育會議從發起到方向制定，皆由政府主導，無論總統、行政院長下令配合國家重大施政方針辦理。解嚴之後，第7次及第8次全國教育會議則是廣納民間對教育發展的需求和建議，納入會議中分組召開議程當中。
魏佳卉說，今年恰逢教改30年，又是台灣民主轉型的關鍵時刻，推動第9次全國教育會議召開刻不容緩。1994年第7次全國教育會議召開帶動410教改風潮、2010年第8次全國教育會則是因應少子化、網路世代教育政策準備。而今無論高教、技職、國教、幼教、特教或社教，自本土教育而到全球化連結的國際教育，都必須因應後疫情時代的變化，盤點、制定符合時代需求的教育政策。
全國各教育團體懇切期盼，總統賴清德上任後，集結國內各個重要教育團體及專業團體的代表，包括學校、教師、家長、學生、學者專家和教育行政人員，儘快落實「召開全國教育會議」的競選政見。