23歲歐陽娜娜提早畢業伯克利！打臉「退學謠言」 校方公告出爐
23歲女星歐陽娜娜近來在大陸積極發展，演藝事業風生水起，卻有消息頻頻傳出她無心在課業上，已經被美國伯克利音樂學院退學，能否順利畢業一直是外界關注焦點，如今伯克利校方也證實她將提早畢業，並舉行畢業演奏會。
記者吳昕蓓／綜合報導
歐陽娜娜4歲就開始接觸大提琴，13歲時更以全額獎學金考上美國柯蒂斯音樂學院，在當時曾轟動全台，然而她隨後進入演藝圈，2015年正式休學，直到3年後才又考入美國伯克利音樂學院，一邊在大陸淘金，一邊完成她的學業。
然而2020年，歐陽娜娜受到新冠疫情影響休學，直到2023年才重返學校，如今終於傳來畢業消息。根據伯克利音樂學院官網公告，歐陽娜娜5月3日在美國波士頓伯克利表演中心舉行畢業演奏會，與鋼琴家江天霖合作。
歐陽娜娜為了幫助大陸的清寒學生學習音樂，創立了「歐陽娜娜獎學金」，這次畢業音樂會的門票收入也將會捐贈給她自創的獎學金。有網友推算，歐陽娜娜就讀伯克利4年，原本預計會在2025年畢業，現在算是提早一年，也直言能夠開畢業音樂會的學生都是伯克利全額獎學金得主，認為歐陽娜娜以實力打臉酸她退學的酸民。
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