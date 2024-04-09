吳哥窟新機場曝！柬埔寨重振觀光業　旅客揭露感想

柬埔寨暹粒吳哥國際機場在2023年10月正式啟用，迄今已將近半年，新機場距離吳哥窟約40公里，而市中心暹粒市約50公里。新機場目前是柬埔寨最大的國際機場，每年可輸送的旅客達700萬人次，且可容納較大的飛機。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合外國媒體報導，新機場管理局副局長Long Kosal受訪時說：「新機場啟用是一個對觀光業來說很好的機會，不僅因為我們擁有新的機場，還可以透過更多長途航班和國際航班與各地旅客連結，這也有助於推廣和維護吳哥窟遺址。」柬埔寨政府解釋興建新機場主要是為了保護古蹟，相較於舊機場離市中心僅距離5公里、約10分鐘車程；新機場落成後需要一個小時的車程才有辦法到市中心。他進一步解釋，舊機場距離吳哥窟遺址太近，因此飛機起飛和降落所造成的震動，長時間下來對古蹟會造成影響。
新機場是由中國雲投集團投資，以BOT模式，肩負機場營運壓力，預期未來應該會有更多的中國觀光客，在疫情前中國旅客佔柬埔寨國外觀光客的33%，是最大的旅客來源國。一名到當地旅遊的華裔男子被問及對柬埔寨新機場的感想，他表示，「很大、乾淨，然後給人一種非常乾淨的感覺。」
來柬埔寨的遊客可以在新機場候機室看到吳哥窟寺廟的縮小版模型，在安檢處不遠處則矗立著另一個世界遺產古蹟巴戎寺（Bayon Temple）的微笑金色四面佛複製品。柬埔寨以世界遺址吳哥窟聞名於全球，另一個古蹟巴戎寺則有「高棉的微笑」之稱，因為寺內的大佛帶著一抹富有深意的微笑，每年都吸引眾多旅客朝聖。