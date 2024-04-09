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從花東基金撥20億補貼還款利息？經部：全數用於融資保證助企重建

▲有關媒體報導指出「經濟部從花東基金提撥20億元以補貼還款利息」一事，經濟部嚴正表示「非屬事實」。（圖／記者陳明中攝，2024.03.22）
▲有關媒體報導指出「經濟部從花東基金提撥20億元以補貼還款利息」一事，經濟部嚴正表示「非屬事實」。（圖／記者陳明中攝，2024.03.22）

記者鄭妤安/台北報導

有關媒體報導指出「經濟部從花東基金提撥20億元以補貼還款利息」一事，經濟部今（9）日嚴正表示，國發會為加速災區產業重建，主動由花東基金提撥20億元，供中小企業信用保證基金承做十倍擔保，總計200億元全數用於受災企業融資保證，經濟部另運用中小企業發展基金，提供花蓮地區受災中小企業利息補貼，全力協助企業災後復工。經濟部強調，媒體報導「經濟部從花東基金提撥20億元以補貼還款利息一事」，非屬事實。

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近期有媒體社論指出，此次強震襲台，造成花蓮當地災情慘重，回顧2018年花蓮大地震的善款事件中，綠營質疑花蓮縣府對石材及觀光業者進行紓困有「綁樁」之嫌，這次地震石材業者依然受損嚴重，「經濟部長王美花馬上應允將從花東基金提撥20億元以補貼還款利息，還說，20億元的10倍可以貸款到200億元，業者只要負擔1％利息。」

對此，經濟部稍早嚴正表示，0403花蓮強震後，為協助災區產業復原重建，確保地方經濟儘快復甦，國發會與經濟部合作，由花東基金提撥20億元全數供經濟部所屬中小企業信用保證基金做為融資保證專款，可承做10倍擔保能量，總共200億元融資保證，協助大中小企業及僅辦理稅籍登記業者，取得銀行重建資金融通，有關媒體報導「經濟部從花東基金提撥20億元以補貼還款利息一事」，非屬事實。

經濟部為協助受災害影響而發生營運困難之中小企業災後復工重建，訂有「受災中小企業融資協處辦法」，提供行政院公告位於震災災區範圍（花蓮縣）之中小企業及僅辦理稅籍登記業者新增災害復工貸款及利息補貼，利息補貼所需經費由中小企業發展基金支應。

相關利息補貼措施如下：

一、新增災害復工貸款
1. 補貼對象：受災中小企業及僅辦理稅籍登記業者
2. 貸款利率：最高按郵政儲金2年期定期儲金機動利率加1%（目前為2.72%）
3. 補貼利率：郵政儲金2年期定期儲金機動利率（目前為1.72%）
4. 補貼期限：週轉金最長1年，資本性支出最長3年
5. 補貼金額：每家最高50萬元

二、原有貸款展延
1. 補貼對象：金融機構（補貼展延期間之利息損失）
2. 補貼期限：週轉金最長1年，資本性支出最長3年
3. 補貼利率：每筆合意展延貸款之利息損失，按郵政儲金1年期定期儲金機動利率（目前為1.685%）予以補貼
4. 補貼金額：每家最高7萬5000元

三、原有貸款利息減免
1. 補貼對象：金融機構（補貼利息減免之損失）
2. 補貼期限：週轉金最長1年，資本性支出最長3年
3. 補貼利率：每筆合意利息減免貸款之損失，按郵政儲金1年期定期儲金機動利率（目前為1.685%）予以補貼
4. 補貼金額：每家最高40萬元

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