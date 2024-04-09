康乃狄克75：60勝普渡！寫NCAA相隔17年紀錄　史上第8隊衛冕成功

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康乃狄克大學（University of Connecticut）在本賽季尋求衛冕，他們在「三月瘋」（March Madness）的表現相當亮眼，尤其在菁英8強賽中，靠著一波30：0的攻勢痛擊伊利諾大學（University of Illinois），更是讓外界驚呼連連。至於普渡大學則是在華裔中鋒周志豪帶領之下，一路過關斬將殺進冠軍賽，也要力拼隊史首座NCAA一級男籃冠軍。
本場比賽開打後，雙方就多次在禁區展開激烈的肉搏戰，普渡大學上半場僅有2次三分球出手紀錄，大四中鋒「小姚明」周志豪持續宰制禁區，勾射的手感也非常不錯，半場就挹注16分5籃板2阻攻。但康乃狄克大學團隊則是在投籃命中率、籃板、助攻、抄截方面都優於普渡，靠著大四後衛Tristen Newton拿下全隊半場最高的11分，幫助康乃狄克半場打完暫時以36:30領先普渡。
易籃後雙方再戰，康乃狄克的Tristen Newton又率先在外圍開火，幫助球隊點燃進攻攻勢，隨後康乃狄克繼續猛攻，將比分差拉開至最多1分差距，下半場周志豪的體力則是看得出逐漸喪失，罰球也受到體力影響。周志豪的下半場個人第一罰甚至出現「肉包」的情況，但他仍舊在場上奮戰，試圖幫助球隊力挽狂瀾，無奈普渡仍舊抵擋不住康乃狄克眾將有裡有外的攻勢，終場就以60：75敗下陣來，無緣奪下隊史首冠。
而康乃狄克大學在擊敗普渡大學成功奪冠後，是隊史第6座冠軍，也正式成為繼2006、2007年完成2連霸的佛羅里達大學（University of Florida）之後，首支成功衛冕的球隊，也是NCAA男籃一級賽事史上第8支，最終順利成功衛冕的球隊。
儘管未能率領普渡大學拿下隊史首座冠軍，但周志豪（Zach Edey）本場比賽繳出37分10籃板的好表現，也讓他的選秀身價水漲船高，儘管現代籃球對於周志豪這種傳統中鋒而言，具有許多劣勢，但根據《ESPN》專家預測，周志豪的選秀順位目前已來到了第13順位，也非常有機會能夠在今年的NBA選秀小年當中，成為樂透區的新秀。
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