內幕／顧立雄非軍事背景接防長？2度赴美參加重要會談、獲美信任

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2022年2月俄烏戰爭爆發後，美國希望台灣調整建軍備戰模式，加速朝不對稱作戰發展，連續兩任國防部長嚴德發與邱國正都是裝甲兵出身，保守思維被美方認為不符合現今台澎作戰防衛需求。
俄烏戰爭開打後，蔡政府成立「烏克蘭情勢因應小組」，並參考無人機在俄烏戰爭中大放異彩，成立「無人機國家隊」，主導成立「無人機國家隊」就是顧立雄。另外，台美間國防、國安事務最高層級「蒙特瑞會談」（Monterey Talks）2022與2023年連續2年也都是由顧立雄領軍，顯見顧立雄在俄烏戰爭後台灣國防建軍模式調整，扮演關鍵地位。
俄烏戰爭與以哈戰爭接連爆發，美國雖未參戰，但是提供軍援也已經焦頭爛額，不希望台灣再像陳水扁執政時期成為麻煩製造者，賴清過去「務實台獨主義工作者」的發法引發美方質疑。賴清德找來與美關係良好的前駐美代表蕭美琴擔任副手，又找來顧立雄多次參加台美軍事會談的顧立雄擔任國防部長，無非為了消除美方的疑慮。
不過，文人出身的顧立雄接任後面臨的內外壓力，不會比軍人出身的部長少，對外當然是來自中國不斷增加的軍事威脅，對內反而是要面臨來自綠營的壓力。2020民進黨重新執政後，推動去中國化、去蔣化，軍方與退輔會卻是獲得豁免，主因是軍方將蔣介石視為「國軍之父」，蔡政府不希望為此與軍方關係惡化，曾擔任不當黨產處理委員會主委的顧立雄接任國防部長後，如何在綠營壓力與國軍之間求取平衡，值得觀察。