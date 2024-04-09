人物／傳顧立雄將接任國防部長　驚人資歷一次看

內幕／顧立雄非軍事背景接防長？2度赴美參加重要會談、獲美信任

▲傳顧立雄520之後將接任國防部長。（圖／總統府提供）
▲傳顧立雄520之後將接任國防部長。（圖／總統府提供）

記者呂炯昌／台北報導

準總統賴清德將於5月20日宣誓就職，傳賴清德將在本周五（12日）正式對外宣布內閣佈局，現任國安會秘書長顧立雄將出任國防部長一職，成為台灣史上第7位「文人部長」。面對中國對台威脅日益嚴峻，律師出身的顧立雄欠缺軍事背景，軍事專業免不了引發質疑，但是顧立雄在蔡英文政府任內擔任國安會秘書長，又多次赴美參加重要軍事會談，擔任國防部長除了延續蔡英文政府時期推動的建軍備戰政策，也能符合美國人的要求。

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顧立雄於2020年5月20日接任國安會祕書長，專責統籌國家安全事務，國防部自然也在其管理範疇中，蔡英文2020年上台後大力推行軍隊改革，與美軍合作優化國軍訓練模式，主要由顧立雄搭配2位國防部副部長著手進行，因此顧立雄熟悉與美方溝通協調模式。

2022年2月俄烏戰爭爆發後，美國希望台灣調整建軍備戰模式，加速朝不對稱作戰發展，連續兩任國防部長嚴德發與邱國正都是裝甲兵出身，保守思維被美方認為不符合現今台澎作戰防衛需求。

俄烏戰爭開打後，蔡政府成立「烏克蘭情勢因應小組」，並參考無人機在俄烏戰爭中大放異彩，成立「無人機國家隊」，主導成立「無人機國家隊」就是顧立雄。另外，台美間國防、國安事務最高層級「蒙特瑞會談」（Monterey Talks）2022與2023年連續2年也都是由顧立雄領軍，顯見顧立雄在俄烏戰爭後台灣國防建軍模式調整，扮演關鍵地位。

俄烏戰爭與以哈戰爭接連爆發，美國雖未參戰，但是提供軍援也已經焦頭爛額，不希望台灣再像陳水扁執政時期成為麻煩製造者，賴清過去「務實台獨主義工作者」的發法引發美方質疑。賴清德找來與美關係良好的前駐美代表蕭美琴擔任副手，又找來顧立雄多次參加台美軍事會談的顧立雄擔任國防部長，無非為了消除美方的疑慮。

不過，文人出身的顧立雄接任後面臨的內外壓力，不會比軍人出身的部長少，對外當然是來自中國不斷增加的軍事威脅，對內反而是要面臨來自綠營的壓力。2020民進黨重新執政後，推動去中國化、去蔣化，軍方與退輔會卻是獲得豁免，主因是軍方將蔣介石視為「國軍之父」，蔡政府不希望為此與軍方關係惡化，曾擔任不當黨產處理委員會主委的顧立雄接任國防部長後，如何在綠營壓力與國軍之間求取平衡，值得觀察。

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