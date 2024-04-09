眼皮一直跳不是發財！53歲工程師差點失明 醫曝患了「這疾病」
一名53歲的電腦工程師近幾個月發現，自己左側眼皮時不時會有跳動的現象，他心想「左眼跳財、右眼跳災」，於是在農曆年前買了樂透，最後不僅沒中獎，右側眼皮也開始跳動，情況還越來越劇烈，最後雙眼幾乎張不開，書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓指出，患者診斷後為「眼瞼痙攣症」，初期症狀不明顯，但延誤治療將有許多病發症，並影響日常視力。
記者張志浩／綜合報導
黃啟訓表示，眼瞼痙攣症是一種特殊的「局部肌張力異常症」，發生原因不明，初期常有眼睛疲勞痠脹、畏光或乾眼症的情況，然後患者眨眼次數會增加、逐漸的眼瞼緊閉的現象更加嚴重，甚至可能眼睛幾乎張不開。
黃啟訓說明，眼瞼痙攣症雖然啟源不明，但導致症狀持續原因包含「腦炎、巴金森氏症、止吐藥或精神疾病藥副作用」，好發於50至60歲間，男女發生比率為3:7。
此外，研究指出，由於眼瞼痙攣症發病早期症狀較不明顯，一半的個案從發病到正確診斷往往需要至少一年以上的時間，有三分之一的病人會因此引發焦慮症，甚至憂鬱症。
在治療方面，黃啟訓提及，目前治療眼瞼痙攣症常用抗乙醯膽鹼藥，多巴胺藥物，鎮定劑和肌肉鬆弛劑等口服藥，但效果有限，因此有另一種「在眼眶周圍局部注射肉毒桿菌素」的方式，一般在注射後1至2週就完全恢復正常，注射一次療效約可持續3至4個月。
黃啟訓提醒，如果眼皮跳動持續超過兩週仍未改善，或是跳動情況影響日常生活，應儘早就醫，罹患眼瞼痙攣症也千萬不要緊張，只要做出正確診斷並及早接受適當的治療，一般而言都可以很快得到良好的療效，尤其早期進行有效治療，有助於明顯改善生活品質，及避免引發無謂的焦慮和憂鬱。