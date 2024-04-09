黃子佼曾狂追蔡燦得！蔡爸看穿「他不是一個好人」 一瞄到就轉台
黃子佼（佼佼）去年遭控訴曾經對數名少女性騷擾、強制猥褻，近日又被發現長年購買偷拍不雅影片，包含7部未成年少女裸露影像，7日再被企業家二代、世新學妹K女痛訴性侵17歲的自己得逞，且陸續還有被害人欲出面。黃子佼的惡劣行徑震驚社會，讓人想起蔡燦得說過，爸爸私下叮嚀她「黃子佼不是一個好人」。
記者楊穎軒／綜合報導
48歲「凍齡女星」蔡燦得當年被大4歲黃子佼熱烈追求，不僅送愛的錄音帶還捧99朵玫瑰花示愛，但兩人最終沒有在一起，至於背後原因跟蔡燦得父親脫不了關係，蔡燦得2007年上節目《康熙來了》，主持人蔡康永問：「爸爸看電視看到黃子佼就會關掉是傳說嗎？」蔡燦得笑稱不是，接著又說轉台的其實是自己。
蔡燦得進一步透露，爸爸在電視上看到黃子佼就會碎念，「就是他（黃子佼）之前可能疑似做了一些...」並未接下去講黃子佼做過何事，只嘆了一口氣，蔡燦得解釋：「他（爸爸）一直覺得他（黃子佼）不是一個好人...」後來又緩頰說是因為爸爸很喜歡小S，想幫曾經和黃子佼交往的小S出氣。
此外，蔡燦得在節目中表示，10多年前父親管很嚴，黃子佼打電話到家中，聊天時爸爸都會在旁邊聽，「只是純純的通電話，沒有交往」，招認單獨去黃子佼住處只有一次，起因為黃子佼送她一張西洋專輯，蔡燦得聽完說喜歡，黃子佼就說：「我家有很多，可以來試聽看看，喜歡再買！」蔡燦得最後有去作客，但聽完音樂就回家，兩人沒有發生任何事。
※【NOWnews 今日新聞
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