賴清德內閣名單「聽命性格為主流」？媒體人預言520講稿1跡象
準總統賴清德即將在520上任，今（9）日有媒體報導指出，民進黨前主席卓榮泰和文化部前部長鄭麗君將任行政院正副院長，國安會秘書長顧立雄擔任國防部長。對此，資深媒體人王尚智分析內閣名單，認為這些人都是賴清德信任的「小圈圈」裡面的人，且顯示賴清德的520講稿基本沒有冒進的跡象。
記者王德蓉／台北報導
根據《自由時報》報導指出，賴清德內閣敲定由卓榮泰、鄭麗君擔任行政院正副院長，龔明鑫接任行政院秘書長，發言人由賴競總發言人陳世凱擔任，總統府秘書長由屏東縣前縣長潘孟安擔任；國安人事部分，國防部長和國安會秘書長敲定由顧立雄、外交部長吳釗燮擔任，現任國安局長蔡明彥將留任。
對此，王尚智在臉書分析賴清德內閣名單，這些人都是賴清德信任的「小圈圈」裡面的人，沒有同位階的派系大將，行政院副院長鄭文燦、總統府秘書長林佳龍都沒份；此外，國安系統任命吳釗燮、蔡明彥和顧立雄，完全沒有新想法，意味著聽命蔡英文時期的美國關係；再來，從賴清德內閣布局來看，賴清德的520講稿基本沒有冒進的跡象。「原本都是黨內協調、二線的人才。聽命性格為主流。不是能建構台獨願景的族群。」