汪小菲甜摟Mandy遊韓國！放閃不輸具俊曄 被虧「故意想氣大S」
汪小菲和大S離婚後各自精采，韓國歐巴具俊曄昨（8）日公開活動曬恩愛，透露地震時和大S在一起，緊抓著老婆的手貼心陪伴，語氣裡滿是甜蜜，汪小菲也不甘示弱，帶著未婚妻Mandy曼蒂到韓國明洞遊玩順便考察，微博大方貼出兩人合影，表示要在海外開第一家店，一對怨偶分手成就兩對新婚夫妻，網友笑說汪小菲刻意選在韓國曬恩愛，似乎在跟大S別苗頭，故意想要氣死前妻。
記者江芷稜／綜合報導
汪小菲求婚成功後，首度帶著未婚妻Mandy同遊韓國，他在微博寫道：「第一次來首爾，就算是我倆出國的第一次旅行，也是陪我來工作」。Mandy穿著白色貼身長裙，展現凹凸有致的曲線，手提卡其色愛馬仕包，加上要價300、400萬元台幣的求婚鑽戒也閃閃發光，整個人相當貴氣。
這是汪小菲首次在微博官宣與Mandy的戀情，照片裡兩人勾著手相視而笑，汪小菲摟著她欣賞風景，170公分的曼蒂顯得小鳥依人，看起來非常恩愛。不過，年僅34歲的Mandy外貌亮麗、身材苗條，絲毫沒有變圓潤，外型看不出懷孕跡象。
汪小菲稍晚直播時，表示麻六記可能會在韓國開立海外第一個分店，這次和曼蒂是去考察當地情況，而大S和具俊曄睽違20年重燃愛火的故事，在韓國非常知名，網友猜測汪小菲想在韓國開分店，主打消費市場應該是在韓國定居的華人，也忍不住調侃大S和具俊曄結婚2年多都沒去過韓國，汪小菲求婚後就刻意去韓國曬恩愛，「這是故意氣前妻的嗎？」
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