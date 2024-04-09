黃子佼曾狂追小13歲楊丞琳！羞認「看她很可愛」遭嗆：戀童癖

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由於黃子佼當時已經34歲，他在追求楊丞琳又是眾所皆知，因此被問到遭小女生拒絕的感覺，他也坦蕩蕩回答，看了週刊報導後才知道楊丞琳有男朋友，但兩人已經講開了，「其實我是建議她說可以直接傳個簡訊，就是說『佼哥不好意思我有男朋友』。」
事實上，楊丞琳也曾在節目《康熙來了》被盤問到相關問題，當時她直接表示：「其實我坦白講，我跟他（黃子佼）根本不認識」，蔡康永也進一步追問：「不妨礙他（黃子佼）想追妳這件事啊！」楊丞琳也大方回答：「對啊，因為我已經說很清楚了，他在我眼中是個老師。」絲毫不留給對方任何機會。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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