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黃子佼曾狂追小13歲楊丞琳！羞認「看她很可愛」遭嗆：戀童癖

▲黃子佼（左圖）在《國光幫幫忙》中曾坦言想追求楊丞琳（右圖），覺得對方很可愛，被孫鵬嗆是「戀童癖」。（圖／翻攝自黃子佼、楊丞琳臉書）
▲黃子佼（左圖）在《國光幫幫忙》中曾坦言想追求楊丞琳（右圖），覺得對方很可愛，被孫鵬嗆是「戀童癖」。（圖／翻攝自黃子佼、楊丞琳臉書）

記者吳昕蓓／綜合報導

黃子佼是偷拍論壇「創意私房」高級會員，持有的不雅影片中還有7部未成年影片，有受害者跳出來指控他性侵，引來外界公憤。黃子佼過去上節目的言行也陸續被翻出，他曾坦言覺得楊丞琳很可愛，遭到孫鵬嫌棄：「這跟那個戀童癖……？」再度引發熱議。

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▲藝人黃子佼最近再度因持有7部未成年性影像惹議。（圖／資料照片）
▲藝人黃子佼最近再度因持有7部未成年性影像惹議。（圖／資料照片）
黃子佼2005年參與節目《國光幫幫忙》，坦承喜歡幼齒女生是抱著純欣賞的心態，更舉例表示「看到楊丞琳很可愛。」當年的楊丞琳才20歲出頭，他立刻被主持人庹宗康、孫鵬質疑戀童，讓他慌張解釋：「楊丞琳不是童啦！」、「楊丞琳已經20有1了，已經不是童了。」

由於黃子佼當時已經34歲，他在追求楊丞琳又是眾所皆知，因此被問到遭小女生拒絕的感覺，他也坦蕩蕩回答，看了週刊報導後才知道楊丞琳有男朋友，但兩人已經講開了，「其實我是建議她說可以直接傳個簡訊，就是說『佼哥不好意思我有男朋友』。」

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▲黃子佼透露看了週刊報導後才知道楊丞琳有男朋友，但兩人已經講開了。（圖／翻攝自YouTube）
事實上，楊丞琳也曾在節目《康熙來了》被盤問到相關問題，當時她直接表示：「其實我坦白講，我跟他（黃子佼）根本不認識」，蔡康永也進一步追問：「不妨礙他（黃子佼）想追妳這件事啊！」楊丞琳也大方回答：「對啊，因為我已經說很清楚了，他在我眼中是個老師。」絲毫不留給對方任何機會。

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