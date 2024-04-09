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傅崐萁哭了！自爆家中「禮盒山」被罵翻　他：1000元的算貴婦茶嗎

▲傅崐萁今日悄悄刪除住家「禮盒土石流」影片。（圖／翻攝自李宇翔臉書）
▲傅崐萁今日悄悄刪除住家「禮盒土石流」影片。（圖／翻攝自李宇翔臉書）

記者莊蕙如／台北報導

日前7.2級大地震重創花蓮，花蓮立委傅崐萁第一時間搭乘直升機趕回救災，日前傅崐萁秀出住家狼籍樣貌的影片，卻意外被網友發現家中禮盒很多，是否「收禮收到手軟」？傅崐萁後來刪除影片，並解釋自己一生光明慷慨，今（9）日他再度回應，直問「台灣最美麗的風景不是人嗎？」，會後他也傾聽災民心聲，更落下男兒淚。

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傅崐萁今日在花蓮召開記者會，面對外界質疑他「收禮收到手軟」，他表示家中所有東西都是自己買的，包括大家看到的茅台酒都是自己出國時在香港或大陸機場購買，花蓮沒有賣茅台酒，家人也會買紀念品、茶葉等。

另外傅崐萁也稱，所謂貴婦茶品牌「TWG」其實網路上就有賣，價錢大約750至1000元台幣，這價錢也被傅崑萁質疑「這竟然叫貴婦茶嗎？」

傅崐萁痛心表示，無法理解在大災大難面前，這些網軍側翼是如何看待災區？台灣最美麗的風景不就是人嗎？

傅崐萁也說，有日本人呼籲大家要救助花蓮，結果被臺灣網軍出征去洗版，要求不要捐給花蓮及紅十字會，説這是藍營在管理的，難道救災還要分顏色嗎？人命也要分顏色嗎？他強調，請停止「謠言治國、謊言台灣。」

記者會後傅崐萁留下傾聽災民心聲，並希望國人能一起協助花蓮渡過難關，拜託大家幫助花蓮！並與災民一起看影片後，落下男兒淚。

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